Утечка данных Пентагона: Тейшейре грозит до 15 лет тюрьмы

7 апреля 2023 года СМИ сообщили о масштабной утечке секретных данных Пентагона. Фото: REUTERS

Федеральный суд в Бостоне предъявил сотруднику военной базы Джеку Тейшейре обвинения в незаконном изъятии и хранении секретных документов, которые стали достоянием общественности и поставили под угрозу безопасность США.

Об этом сообщает BBC News.

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По информации издания, слитые в сеть документы представляют угрозу национальной безопасности США. В случае подтверждения его вины, Тейшейре будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Слушание назначено на следующую неделю. Обвиняемый будет содержаться до этого периода под стражей.

Известно, что Тейшейра отрицал все обвинения в свой адрес.

В конце слушаний в помещении суда с первого ряда раздался мужской крик: "Я люблю тебя, Джек!" – на что Тейшейра, не оборачиваясь, ответил: "И я тебя, папа".

Задержанный был администратором канала в Discord, где публиковались секретные документы Пентагона.

Молодой человек служил в гвардии Военно-воздушных сил США в штате Массачусетс. Он был членом разведывательного подразделения и мог получить доступ к таким документам.

Напомним, Украина не делилась с США планами будущего контрнаступления из-за сомнений в способности Вашингтона хранить тайны. Следовательно, утечка секретных документов вряд ли навредит Украине на поле бои.