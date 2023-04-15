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Злив даних Пентагону: Тейшейрі загрожує до 15 років в'язниці

15 квітня 2023 03:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Злив даних Пентагону: Тейшейрі загрожує до 15 років в'язниці
7 квітня 2023 року ЗМІ повідомили про масштабний витік секретних даних Пентагону. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Федеральний суд у Бостоні звинуватив співробітника військової бази Джека Тейшейра в незаконному вилученні та зберіганні секретних документів, які стали надбанням громадськості і поставили під загрозу безпеку США.

Про це повідомляє ВВС News.

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За інформацією видання, злиті в мережу документи становлять загрозу національній безпеці США. У разі підтвердження його вини Тейшейрі загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Слухання призначене на наступний тиждень. Обвинуваченого утримуватимуть до цього періоду під вартою.

Відомо, що Тейшейра заперечував усі звинувачення на свою адресу.

Наприкінці слухань у приміщенні суду з першого ряду пролунав чоловічий крик: "Я люблю тебе, Джеку!" — на що Тейшейра, не обертаючись, відповів: "І я тебе, тату".

Затриманий був адміністратором каналу у Discord, де публікувалися секретні документи Пентагону. 

Хлопець служив у гвардії Військово-повітряних сил США у штаті Массачусетс. Він був членом розвідувального підрозділу і міг мати доступ до таких документів. 

Нагадаємо, Україна не ділилася з США планами майбутнього контрнаступу через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці. Відтак, витік секретних документів навряд чи нашкодить Україні на полі бої.

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