"Слив" документов Пентагона: задержанный летчик начал публиковать данные в первые дни вторжения РФ

Украинские военные на задании. Фото: Telegram/Гвардия Наступления

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США, обвиняемый в публикации конфиденциальной информации Пентагона, начал делать это раньше, чем было известно до этого. Сообщения были размещены в группе чата на Discord, популярной среди геймеров социальной медиа-платформе.

Об этом сообщает The New York Times.

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Подробности

Согласно публикациям, обнародованным The New York Times, военнослужащий Нацгвардии ВВС публиковал секретную информацию информацию на несколько месяцев раньше, чем было известно.

Имя обвиняемого

Летчик Джек Тейшейра, который и публиковал разведывательные данные о российских военных действиях в чат-группе, насчитывавшей более 600 участников. Вся опубликованная информация включала подробные подробности о потерях россиян и украинцев, деятельности московских разведывательных агентств и обновлении помощи, оказываемой Украине.

Джек Тейшейра, военнослужащий Национальной гвардии ВВС, обвиняемый в опубликовании секретных материалов. Фото: Reuters

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Обнародование наиболее охраняемых тайн Америки вызвало критику по поводу того, как вообще Пентагон и разведывательные службы охраняют секретные данные. И сколько существует недостатков в проверке людей на получение допусков.

Когда произошла первая утечка данных



В издании предполагают, что первая утечка данных произошла меньше, чем через 48 часов после вторжения России в Украину.

"Видел отчет Пентагона, в котором говорится, что 1/3 российских сил используется для вторжения. У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников - и это ереваги пребывания в подразделении разведки ВВС США", — написал правонарушитель.

Также некоторые обнародованные данные от 27 марта 2022 четко указывали на то, что скоро РФ намерена отступить от Киева и области. По его словам, эту информацию Джон нашел на сайте Агентства национальной безопасности.

Первая утечка информации произошла меньше, чем через 48 часов после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Фото: The New York Times

Кроме того, некоторые его сообщения начинались с обновления количества пострадавших и убитых. Особенно интересовался информацией о том, какие именно страны предоставляют летальное оружие Украине.

Как юный пилот Джон Тейшера получил такие секретные документы – ключевой вопрос для следователей. Они считают, что он воспользовался правами администратора, связанными с его работой в области информационных технологий.

В своих публикациях летчик неоднократно отмечал, что его работа дает ему доступ к материалам, закрытым для других.

"Работа, которую у меня есть, дает мне возможность получить привилегию, чем большинство разведчиков", — написал он.

19 марта этого года пилот Джон Тейшер решил "прекратить с обновлением".

Напомним, ранее мы писали о том, что, по словам Буданова, Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки правительственных тайн США. По мнению главы украинской военной разведки, Россия надеется, что обнародование документов повредит отношениям между Украиной и США.