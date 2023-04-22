"Слив" документов Пентагона: задержанный летчик начал публиковать данные в первые дни вторжения РФ
Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США, обвиняемый в публикации конфиденциальной информации Пентагона, начал делать это раньше, чем было известно до этого. Сообщения были размещены в группе чата на Discord, популярной среди геймеров социальной медиа-платформе.
Об этом сообщает The New York Times.
Подробности
Согласно публикациям, обнародованным The New York Times, военнослужащий Нацгвардии ВВС публиковал секретную информацию информацию на несколько месяцев раньше, чем было известно.
Имя обвиняемого
Летчик Джек Тейшейра, который и публиковал разведывательные данные о российских военных действиях в чат-группе, насчитывавшей более 600 участников. Вся опубликованная информация включала подробные подробности о потерях россиян и украинцев, деятельности московских разведывательных агентств и обновлении помощи, оказываемой Украине.
Обнародование наиболее охраняемых тайн Америки вызвало критику по поводу того, как вообще Пентагон и разведывательные службы охраняют секретные данные. И сколько существует недостатков в проверке людей на получение допусков.
Когда произошла первая утечка данных
В издании предполагают, что первая утечка данных произошла меньше, чем через 48 часов после вторжения России в Украину.
"Видел отчет Пентагона, в котором говорится, что 1/3 российских сил используется для вторжения. У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников - и это ереваги пребывания в подразделении разведки ВВС США", — написал правонарушитель.
Также некоторые обнародованные данные от 27 марта 2022 четко указывали на то, что скоро РФ намерена отступить от Киева и области. По его словам, эту информацию Джон нашел на сайте Агентства национальной безопасности.
Кроме того, некоторые его сообщения начинались с обновления количества пострадавших и убитых. Особенно интересовался информацией о том, какие именно страны предоставляют летальное оружие Украине.
Как юный пилот Джон Тейшера получил такие секретные документы – ключевой вопрос для следователей. Они считают, что он воспользовался правами администратора, связанными с его работой в области информационных технологий.
В своих публикациях летчик неоднократно отмечал, что его работа дает ему доступ к материалам, закрытым для других.
"Работа, которую у меня есть, дает мне возможность получить привилегию, чем большинство разведчиков", — написал он.
19 марта этого года пилот Джон Тейшер решил "прекратить с обновлением".
Напомним, ранее мы писали о том, что, по словам Буданова, Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки правительственных тайн США. По мнению главы украинской военной разведки, Россия надеется, что обнародование документов повредит отношениям между Украиной и США.