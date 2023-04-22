Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow "Слив" документов Пентагона: задержанный летчик начал публиковать данные в первые дни вторжения РФ arrow

"Слив" документов Пентагона: задержанный летчик начал публиковать данные в первые дни вторжения РФ

22 апреля 2023 12:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Слив" документов Пентагона: задержанный летчик начал публиковать данные в первые дни вторжения РФ
Украинские военные на задании. Фото: Telegram/Гвардия Наступления
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США, обвиняемый в публикации конфиденциальной информации Пентагона, начал делать это раньше, чем было известно до этого. Сообщения были размещены в группе чата на Discord, популярной среди геймеров социальной медиа-платформе.

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также:

Подробности

Согласно публикациям, обнародованным The New York Times, военнослужащий Нацгвардии ВВС публиковал секретную информацию информацию на несколько месяцев раньше, чем было известно.

Имя обвиняемого

Летчик Джек Тейшейра, который и публиковал разведывательные данные о российских военных действиях в чат-группе, насчитывавшей более 600 участников. Вся опубликованная информация включала подробные подробности о потерях россиян и украинцев, деятельности московских разведывательных агентств и обновлении помощи, оказываемой Украине.

Джек Тейшейра, военнослужащий Национальной гвардии ВВС, обвиняемый в опубликовании секретных материалов. Фото: Reuters
​​​

Обнародование наиболее охраняемых тайн Америки вызвало критику по поводу того, как вообще Пентагон и разведывательные службы охраняют секретные данные. И сколько существует недостатков в проверке людей на получение допусков.

Когда произошла первая утечка данных


В издании предполагают, что первая утечка данных произошла меньше, чем через 48 часов после вторжения России в Украину.

"Видел отчет Пентагона, в котором говорится, что 1/3 российских сил используется для вторжения. У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников - и это ереваги пребывания в подразделении разведки ВВС США", — написал правонарушитель.

Также некоторые обнародованные данные от 27 марта 2022 четко указывали на то, что скоро РФ намерена отступить от Киева и области. По его словам, эту информацию Джон нашел на сайте Агентства национальной безопасности.

Первая утечка информации произошла меньше, чем через 48 часов после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Фото: The New York Times

Кроме того, некоторые его сообщения начинались с обновления количества пострадавших и убитых. Особенно интересовался информацией о том, какие именно страны предоставляют летальное оружие Украине.

Как юный пилот Джон Тейшера получил такие секретные документы – ключевой вопрос для следователей. Они считают, что он воспользовался правами администратора, связанными с его работой в области информационных технологий.

В своих публикациях летчик неоднократно отмечал, что его работа дает ему доступ к материалам, закрытым для других.

"Работа, которую у меня есть, дает мне возможность получить привилегию, чем большинство разведчиков", — написал он.

19 марта этого года пилот Джон Тейшер решил "прекратить с обновлением".

Напомним, ранее мы писали о том, что, по словам Буданова, Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки правительственных тайн США. По мнению главы украинской военной разведки, Россия надеется, что обнародование документов повредит отношениям между Украиной и США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас