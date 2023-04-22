"Злив" документів Пентагону: затриманий льотчик почав публікувати дані у перші дні вторгнення РФ

Українські військові на завданні. Фото: Telegram/Гвардія Наступу

Військослужбовець Національної гвардії ВПС США, який звинувачується в публікації конфіденційної інформації Пентагону почав робити це раніше, ніж було відомо до цього. Дописи були розміщені в групі чату на Discord, популярній серед геймерів соціальній медіа-платформі.

Про повідомляє The New York Times.

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Деталі

Згідно з публікціями, які оприлюднив The New York Times, військовослужбовець Нацгвардії ВПС публікував секретну інформацію інформацію на кілька місяців раніше, ніж було відомо.

Імʼя обвинуваченого

Льотчик Джек Тейшейра, який і публікував розвідувальні дані про російсі військові дії в чат-групі, яка налічувала більше 600 учасників. Уся опублікована інформація включала детальні подробиці про втрати росіян і українців, діяльність московських розвідувальних агенцій і оновлення допомоги, яка надається Україні.

Джек Тейшейра, військовослужбовець Національної гвардії ВПС, якого звинувачують у опублікуванні секретних матеріалів. Фото: Reuters

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Оприлюднення найбільш охоронюваних таємниць Америки викликало критику щодо того, як взагалі Пентагон і розвідувальні служби охороняють секретні дані. Та скільки існує недоліків у перевірці людей на отримання допусків.

Коли відбувся перший витік даних



У виданні припускають, що перший витік даних стався менше, ніж через 48 годин після вторгення Росії в Україну.

"Бачив звіт Пентагону, в якому говориться, що 1/3 російських сил використовується для вторгнення. У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел — і це ереваги перебування в підрозділі розвідки ВПС США", — написав правопорушник.

Також деякі оприлюднені дані від 27 березня 2022 року чітко вказували на те, що скоро РФ має намір відступити від Києва та області. За його словами, цю інформацію Джон знайшов на сайті Агенції національної безпеки.

Перший витік інформації стався менше, ніж через 48 годин після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Фото: The New York Times

Окрім цього, деякі його дописи починались з оновлення кількості постраждалих та вбитих. Оосбливо цікавився інформацією про те, які саме країни надають летальну зброю Україні.

Як юний пілот Джон Тейшера отримав такі секретні документи — ключе питання для слідчих. Вони вважають, що він скористався правами адміністратора, пов’язані з його роботою в галузі інформаційних технологій.

У своїх публікаціях льотчик неодноразово наголошував, що його робота дає йому доступ до матеріалів, які закриті для інших.

"Робота, яку я маю, дає мені змогу отримати привілей, ніж більшість розвідників", — написав він.

19 березня цього року пілот Джон Тейшера вирішив "припинити з оновленням".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за словами Буданова Росія найбільше виграє від масштабного витоку урядових таємниць США. На думку очільника української військової розвідки, Росія сподівається, що оприлюднення документів зашкодить відносинам між Україною та США.