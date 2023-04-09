"Слив" секретных данных США: Bellingcat рассказала, как распространялась информация и кто причастен

"Слив" документов в сеть. Фото: Depositphotos

Группа расследователей Bellingcat нашла первоисточники слитых документов Пентагона, начавших появляться еще в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.

Об этом говорится в материале Bellingcat.

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Расследователи выясняли, откуда впервые распространились документы западной разведки. Массово о них заговорили после материала The New York Times. Журналисты обратили внимание на них после распространения в российских Telegram-каналах. Как оказалось, в Telegram документы опубликовали с плохо сделанными правками по статистике потерь украинских и российских войск.

"Оригиналы" нашли у Discord — популярной среди геймеров платформе обмена сообщениями. Документы были датированы началом марта и примерно в то время были опубликованы на платформе. Они распространились по серверам, которые вели фанаты компьютерной игры Minecraft и поклонники филиппинского YouTube-блогера. А оттуда на другие сайты, такие как 4Chan, прежде чем появиться в Telegram и Twitter.

Однако в Bellingcat нашли доказательства того, что некоторые документы, датируемые январем, могли быть опубликованы в интернете еще раньше, хотя точно неизвестно когда. Их, похоже, опубликовали на сервере Discord под названием Thug Shaker Central.

Участники этого сервера рассказали, что в нем насчитывалось 20 пользователей, которых интересовали видеоигры, музыка, православие и фандом одного ютубера. Как отмечается, этот сервер не был особенно геополитическим по своей природе, хотя его пользователи придерживались устойчивой консервативной позиции по нескольким вопросам, там распространялись расовые образы и расистские мемы.

Пока сервер Thug Shaker Central удален, а о его существовании стало известно со слов членов сообщества, с которыми пообщался Bellingcat. Они показали расследователям скриншоты опубликованного документа в том же стиле и форматировании, что и другие, датированного 13 января. Однако Bellingcat не смог независимо проверить их подлинность. Содержимое этих документов, кроме даты и классификации, также было размыто.

Один из участников сервера рассказал, что Thug Shaker Central изначально был назван в честь своего основателя и этот пользователь является первоисточником утечки документов. Трое членов сервера сказали Bellingcat, что просочившиеся дальше их группы файлы являются лишь "верхушкой айсберга" по сравнению с количеством документов, опубликованных на Thug Shaker Central.

Bellingcat связался с Discord, чтобы спросить о существовании Thug Shaker Central и других упомянутых серверов, а также о том, было ли известно платформе о распространении засекреченных документов. Там ответили, что пока не могут предоставить комментарии.

Пентагон сообщил Bellingcat, что "активно рассматривает дело и официально направил Департамент юстиции для расследования".

Напомним, что в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда он начнется, граждане это увидят.

Кроме того, представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отреагировал на информацию о "сливе" этих якобы секретных документов. Он отметил, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.