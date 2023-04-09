"Злив" секретних даних США: у Bellingcat розповіли, як поширювалась інформація та хто причетний

"Злив" документів у мережу. Фото: Depositphotos

Група розслідувачів Bellingcat знайшла першоджерела злитих документів Пентагону, що почали з’являтися ще у січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Про це йдеться у матеріалі Bellingcat.

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Розслідувачі з’ясовували, звідки вперше поширилися документи західної розвідки. Масово про них заговорили після матеріалу The New York Times. Журналісти звернули на них увагу після поширення в російських Telegram-каналах. Як виявилося, у Telegram документи опублікували із погано зробленими правками щодо статистики втрат українських та російських військ.

"Оригінали" знайшли у Discord — популярній серед геймерів платформі обміну повідомленнями. Документи були датовані початком березня і приблизно у той час опубліковані на платформі. Вони поширилися серверами, які вели фанати комп’ютерної гри Minecraft та прихильники філіппінського YouTube-блогера. А звідти — на інші сайти, такі як 4Chan, перш ніж з’явитися в Telegram та Twitter.

Однак у Bellingcat знайшли докази того, що деякі документи, датовані січнем, могли бути опубліковані в інтернеті ще раніше, хоча точно невідомо, коли. Їх, схоже, опублікували на сервері у Discord під назвою Thug Shaker Central.

Учасники цього сервера розповіли, що в ньому налічувалося 20 користувачів, яких цікавили відеоігри, музика, православ’я та фандом одного ютубера. Як зазначається, цей сервер не був особливо геополітичним за своєю природою, хоча його користувачі дотримувалися стійкої консервативної позиції з кількох питань, там широко поширювалися расові образи та расистські меми.

Наразі сервер Thug Shaker Central видалений, а про його існування стало відомо зі слів членів спільноти, з якими поспілкувався Bellingcat. Вони показали розслідувачам скриншоти опублікованого документа у тому ж стилі та форматуванні, що й інші, датованого 13 січня. Однак Bellingcat не зміг незалежно перевірити їх автентичність. Вміст цих документів, окрім дати та класифікації, також був розмитий.

Один з учасників сервера розповів, що Thug Shaker Central спочатку був названий на честь свого засновника і цей користувач є першоджерелом витоку документів. Троє членів сервера сказали Bellingcat, що файли, які просочилися далі їхньої групи, є лише "верхівкою айсберга" порівняно з кількістю документів, опублікованих на Thug Shaker Central.

Bellingcat зв’язався з Discord, щоб запитати про існування Thug Shaker Central та інших згаданих серверів, а також про те, чи було відомо платформі про поширення засекречених документів. Там відповіли, що наразі не можуть надати коментарі.

Пентагон повідомив Bellingcat, що "активно розглядає справу та офіційно направило Департамент юстиції для розслідування".

Нагадаємо, що у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

Окрім того, представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов відреагував на інформацію про "злив" цих нібито секретних документів. Він наголосив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.