Китай критикует США из-за запрета TikTok для чиновников

Все федеральные агентства США должны в течение марта удалить из своих устройств TikTok

В Китае обеспокоены позицией властей США по применению TikTok. В частности, там обвиняют Белый дом в "злоупотреблении государственными властями для подавления иностранных компаний".

Об этом пишет агентство BBC.

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Как известно, в понедельник, 27 февраля, Белый дом дал государственным учреждениям 30 дней, чтобы удалить китайское приложение TikTok с телефонов чиновников. В США считают, что это станет первым шагом по борьбе с рисками, которые может создать данное приложение.

В Китае же осуждают такие действия официального Вашингтона. Так, представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США злоупотребляют государственной властью.

"Правительство США должно уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, прекратить подавление компаний и обеспечить открытую, справедливую и недискриминационную среду в США", — подчеркнула Мао Нин.

Отметим, что в последние месяцы западные чиновники все больше обеспокоены популярным китайским приложением для обмена видео — TikTok. Все из-за проблем с безопасностью.

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