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"Зловживають владою": Китай критикує США через заборону TikTok для посадовців

1 березня 2023 13:31
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Китай критикує США через заборону TikTok для посадовців
Усі федеральні агентства США мають протягом березня видалити з своїх пристроїв ТікТок
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У Китаї стурбовані позицією влади США щодо застосунку TikTok. Зокрема, там звинувачують Білий дім у "зловживанні державною владою для придушення іноземних компаній".

Про це пише агентство BBC.

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Деталі

Як відомо, цього понеділка, 27 лютого, Білий дім дав державним установам 30 днів, аби видалити китайський застосунок TikTok з телефонів посадовців. У США вважають, що це стане першим кроком у боротьбі з ризиками, які може створити даний додаток.

Натомість у Китаї засуджують такі дії офіційного Вашингтона. Так, представниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що США зловживають власною владою.

"Уряд США має поважати принципи ринкової економіки та чесної конкуренції, припинити придушення компаній і забезпечити відкрите, справедливе та недискримінаційне середовище у США", — наголосила Мао Нін.

Зазначимо, що останніми місяцями західні чиновники все більше стурбовані популярним китайським додатком для обміну відео — TikTok. Все через проблеми з безпекою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Windows випустили нове оновлення зі штучним інтелектом.

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