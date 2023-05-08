Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow СМИ узнали, кто может стать новым главнокомандующим армией США arrow

СМИ узнали, кто может стать новым главнокомандующим армией США

8 мая 2023 16:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СМИ узнали, кто может стать новым главнокомандующим армией США
Начальник штаба ВС США Чарльз К. Браун-младший. Фото: Военно-воздушные силы США
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент США Джо Байден может выбрать генерала Чарльза К. Брауна-младшего Председателем Объединенных комитетов начальников штабов. Вероятно, именно он заменит в должности генерала Милли.

Об этом сообщает CNN и Politico.

Читайте также:

Новый главнокомандующий армией США

Чарльз К. Браун является начальником штаба ВС США. Он может заменить генерала Милли, которого на этот пост назначил экс-президент Америки Дональд Трамп еще в 2018 году.

Издание пишет, что объявление о назначении нового главнокомандующего ожидается до июля этого года.

"Когда президент Байден примет окончательное решение, он уведомит избранное лицо, а затем объявит об этом публично", — сказал спикер Совета национальной безопасности.

Срок генерала Марка Милли в должности истекает в сентябре. В целом глава Объединенного комитета начальников штабов занимает должность в течение четырехлетнего срока.

Чарльз К. Браун-младший: карьера

Начальник штаба ВС США несмотря на расизм смог построить успешную карьеру военного пилота. Об этом Чарльз К. Браун рассказал в видео после смерти Джорджа Флойда в 2020 году.

Основой службы Брауна является его летная карьера. Он отдает предпочтение F-16 A/B/C/D.

"Столько раз я чувствовал, будто я единственное целое из F-16, и в результате я был очень уверен в своих умениях летать и участвовать в любой ситуации", — подчеркнул Браун.

Начальник штаба ВС США также имеет опыт сосредоточить внимание военных на главном приоритете — Китае. Браун командовал войсками на Ближнем Востоке, как глава Центрального командования ПС США.

К тому же он служил в Европе в начале вторжения России в Украину в 2014 году.

В августе 2020 года Сенат США единогласно утвердил его в должности начальника штаба ВВС.

Напомним, 6 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас