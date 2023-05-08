Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ЗМІ дізналися, хто може стати новим головнокомандувачем армії США arrow

ЗМІ дізналися, хто може стати новим головнокомандувачем армії США

8 травня 2023 16:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗМІ дізналися, хто може стати новим головнокомандувачем армії США
Начальник штабу ПС США Чарльз К. Браун-молодший. Фото: Військово-повітряні сили США
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент США Джо Байден може обрати генерала Чарльза К. Брауна-молодшого Головою Об’єднаних комітетів начальників штабів. Ймовірно, саме він замінить на посаді генерала Міллі.

Про це повідомляє CNN та Politico.

Читайте також:

Новий головнокомандувач армії США

Чарльз К. Браун наразі є начальником штабу ПС США. Він може замінити генерала Міллі, якого на цю посаду призначив експрезидент Америки Дональд Трамп ще у 2018 році.

Видання пише, що оголошення про призначення нового головнокомандувача очікується до липня цього року.

"Коли президент Байден прийме остаточне рішення, він повідомить обрану особу, а потім оголосить про це публічно", — сказав речник Ради національної безпеки.

Термін генерала Марка Міллі на посаді закінчується у вересні. Загалом очільник Об’єднаного комітету начальників штабів обіймає посаду впродовж чотирирічного терміну. 

Чарльз К. Браун-молодший: кар'єра

Начальник штабу ПС США попри расизм зміг побудувати успішну кар’єру військового пілота. Про це Чарльз К. Браун розповів у відео після смерті Джорджа Флойда у 2020 році.

Основою служби Брауна є його льотна кар’єра. Він віддає перевагу F-16 A/B/C/D.

"Стільки разів я відчував, ніби я єдине ціле з F-16, і в результаті я був дуже впевнений у своїх вміннях літати та брати участь у будь-якій ситуації", — наголосив Браун.

Начальник штабу ПС США також має досвід, щоб зосередити увагу військових на головному пріоритеті — Китаї. Браун командував військами на Близькому Сході, як голова Центрального командування ПС США.

До того ж він служив у Європі на початку вторгнення Росії в Україну в 2014 році.

У серпні 2020 року Сенат США одноголосно затвердив його на посаді начальника штабу ВПС.

Нагадаємо, 6 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB