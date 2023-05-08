ЗМІ дізналися, хто може стати новим головнокомандувачем армії США

Начальник штабу ПС США Чарльз К. Браун-молодший. Фото: Військово-повітряні сили США

Президент США Джо Байден може обрати генерала Чарльза К. Брауна-молодшого Головою Об’єднаних комітетів начальників штабів. Ймовірно, саме він замінить на посаді генерала Міллі.

Про це повідомляє CNN та Politico.

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Чарльз К. Браун наразі є начальником штабу ПС США. Він може замінити генерала Міллі, якого на цю посаду призначив експрезидент Америки Дональд Трамп ще у 2018 році.

Видання пише, що оголошення про призначення нового головнокомандувача очікується до липня цього року.

"Коли президент Байден прийме остаточне рішення, він повідомить обрану особу, а потім оголосить про це публічно", — сказав речник Ради національної безпеки.

Термін генерала Марка Міллі на посаді закінчується у вересні. Загалом очільник Об’єднаного комітету начальників штабів обіймає посаду впродовж чотирирічного терміну.

Чарльз К. Браун-молодший: кар'єра

Начальник штабу ПС США попри расизм зміг побудувати успішну кар’єру військового пілота. Про це Чарльз К. Браун розповів у відео після смерті Джорджа Флойда у 2020 році.

Основою служби Брауна є його льотна кар’єра. Він віддає перевагу F-16 A/B/C/D.

"Стільки разів я відчував, ніби я єдине ціле з F-16, і в результаті я був дуже впевнений у своїх вміннях літати та брати участь у будь-якій ситуації", — наголосив Браун.

Начальник штабу ПС США також має досвід, щоб зосередити увагу військових на головному пріоритеті — Китаї. Браун командував військами на Близькому Сході, як голова Центрального командування ПС США.

До того ж він служив у Європі на початку вторгнення Росії в Україну в 2014 році.

У серпні 2020 року Сенат США одноголосно затвердив його на посаді начальника штабу ВПС.

Нагадаємо, 6 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті України.