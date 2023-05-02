СМИ узнали, когда состоятся переговоры относительно "зерновой сделки"

Коммерческие судна с зерном ожидают прохождения через Босфор/Фото: REUTERS/Umit Bektas//File Photo

Переговоры по соглашению при посредничестве ООН, которое позволит безопасный экспорт украинского зерна по Черному морю, запланированы на завтра, 3 мая. Соглашение обсудят представители Турции, Украины и России на уровне замминистров.

Об этом сообщает Reuters.

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Переговоры по "зерновому соглашению"

"Переговоры запланированы на завтра. При участии всех сторон... Надеюсь, будут результаты", — сообщил изданию неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Соглашение, заключенное при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать зерно, оказавшееся в ловушке из-за российского вторжения, из украинских черноморских портов.

Напомним, работа "зернового соглашения" может быть приостановлена в связи с блокировкой экспорта украинского зерна со стороны России. Украине сейчас важно возобновить экспорт зерна через Польшу, Словакию и Венгрию.

Также мы писали, что Россия продолжает попытки блокирования "зерновых соглашений". Движение суден из портов Одесской области замедляется из-за продолжительных остановок в Босфоре.

Добавим, загруженность портов Одесской области упала на треть. Это связано с саботажем зерновой сделки со стороны РФ. По информации представителей ведомства, из-за торможения зерновой инициативы работа портов снизилась на 30-35%.