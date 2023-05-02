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ЗМІ дізналися, коли відбудуться переговори щодо "зернової угоди"

2 травня 2023 13:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗМІ дізналися, коли відбудуться переговори щодо "зернової угоди"
Комерційні судна із зерном очікують проходження через Босфор/Фото: REUTERS/Umit Bektas//File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить безпечний експорт українського зерна Чорним морем, заплановані на завтра, 3 травня. Угоду обговорять представники Туреччини, України та Росії на рівні заступників міністрів.

Про це повідомляє Reuters.

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Переговори щодо "зернової угоди"

"Переговори заплановані на завтра. За участі всіх сторін... Сподіваюся, будуть результати", — повідомив виданню неназваний високопоставлений український чиновник.

Угода, укладена за посередництва Організації Об'єднаних Націй і Туреччини в липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати зерно, яке опинилося в пастці через російське вторгнення, з українських чорноморських портів.

Нагадаємо, робота "зернової угоди" може бути призупинена у зв'язку з блокуванням експорту українського зерна з боку Росії. Україні зараз важливо відновити експорт зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину. 

Також ми писали, що Росія продовжує спроби блокування "зернової угоди". Рух суден з портів Одеської області уповільнюється через тривалі зупинки у Босфорі.

Додамо, завантаженість портів Одеської області впала на третину. Це пов'язано з саботажем зернової угоди з боку РФ. За інформацією представників відомства, через гальмування зернової ініціативи робота портів знизилася на 30-35%.

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