ЗМІ дізналися, коли відбудуться переговори щодо "зернової угоди"

Комерційні судна із зерном очікують проходження через Босфор/Фото: REUTERS/Umit Bektas//File Photo

Переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить безпечний експорт українського зерна Чорним морем, заплановані на завтра, 3 травня. Угоду обговорять представники Туреччини, України та Росії на рівні заступників міністрів.

Про це повідомляє Reuters.

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Переговори щодо "зернової угоди"

"Переговори заплановані на завтра. За участі всіх сторін... Сподіваюся, будуть результати", — повідомив виданню неназваний високопоставлений український чиновник.

Угода, укладена за посередництва Організації Об'єднаних Націй і Туреччини в липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати зерно, яке опинилося в пастці через російське вторгнення, з українських чорноморських портів.

Нагадаємо, робота "зернової угоди" може бути призупинена у зв'язку з блокуванням експорту українського зерна з боку Росії. Україні зараз важливо відновити експорт зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину.

Також ми писали, що Росія продовжує спроби блокування "зернової угоди". Рух суден з портів Одеської області уповільнюється через тривалі зупинки у Босфорі.

Додамо, завантаженість портів Одеської області впала на третину. Це пов'язано з саботажем зернової угоди з боку РФ. За інформацією представників відомства, через гальмування зернової ініціативи робота портів знизилася на 30-35%.