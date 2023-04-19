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СМИ узнали о секретных операциях России в Балтийском и Северном морях: что известно

19 апреля 2023 09:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СМИ узнали о секретных операциях России в Балтийском и Северном морях: что известно
Российский корабль в море. Фото: Минобороны РФ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военные и гражданские "корабли-призраки" РФ продолжают передвигаться в Балтийском и Северном морях. Оккупанты собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.

Об этом говорится в расследовании СМИ Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

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Деятельность российской разведки раскрыли, когда скандинавские телерадиовещательные компании DK, NRK, SVT и Yle исследовали информацию о радиотрафике и местонахождении кораблей РФ вокруг своих государств.

Российские военные и гражданские корабли в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции изучают дно моря. Оккупанты используют спецоборудование и выясняют, как связана инфраструктура этих стран.

Эксперты считают, что целью РФ является получение информации, которая позволила бы ей саботировать, среди прочего, распределение электроэнергии Северо-Западной Европы или осуществить диверсии.

В водах Северной Европы находятся российские "корабли-призраки". Они не сообщают о своем местонахождении.

Примером является корабль ВМС России "Адмирал Владимирский". Официально он занимается морскими исследованиями, однако его также используют для разведывательной работы. Судно перемещалось в окрестностях семи ветровых электростанций у побережья Британии и Нидерландов во время одной миссии. Российский корабль замедлялся, когда приближался к ветровым электростанциям.

Когда журналисты подплыли к судну на небольшой лодке, они столкнулись с человеком в балаклаве. Россиянин держал оружие в руках.

К тому же тот же корабль был замечен у побережья Шотландии в прошлом году у входа в Морей-Ферт 10 ноября. Там базируется флот морских патрульных самолетов Королевских ВВС.

Офицер датской контрразведки рассказал журналистам, что Россия готовит диверсионные планы на случай полного конфликта с Западом.

Глава норвежской разведки подчеркнул расследователям, что эта военная программа очень важна для РФ.

Напомним, согласно секретному докладу американской разведки, Россия пытается перекрыть доступ украинских военных в интернет через спутниковую связь Starlink. Миллиардер Илон Маск предоставил Киеву его с первых дней войны.

Также мы писали, что на 18 апреля в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. На боевое дежурство вышли четыре ракетоносителя.

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