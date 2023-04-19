ЗМІ дізналися про секретні операції Росії в Балтійському і Північному морях: що відомо

Російський корабель у морі. Фото: Міноборони РФ

Військові та цивільні "кораблі-привиди" РФ продовжують пересуватися в Балтійському і Північному морях. Окупанти збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

Про це йдеться у розслідуванні ЗМІ Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

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Діяльність російської розвідки розкрили, коли скандинавські телерадіомовні компанії DK, NRK, SVT і Yle досліджували інформацію про радіотрафік і місцеперебування кораблів РФ довкола своїх держав.

Російські військові та цивільні кораблі у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції вивчають дно моря. Окупанти використовують спецобладнання та з’ясовують, як пов’язана інфраструктура цих країн.

Експерти вважають, що метою РФ є отримання інформації, яка б дозволила їй саботувати, серед іншого, розподіл електроенергії Північно-Західної Європи або здійснити диверсії.

У водах Північної Європи перебувають російські "кораблі-привиди". Вони не повідомляють про своє місцеперебування.

Прикладом є корабель ВМС Росії "Адмірал Володимирський". Офіційно він займається морськими дослідженнями, однак його також використовують для розвідувальної роботи. Судно переміщувалося в околицях семи вітрових електростанцій біля узбережжя Британії та Нідерландів під час однієї місії. Російський корабель сповільнювався, коли наближався до вітрових електростанцій.

Коли журналісти підплили до судна на невеликому човні, вони зіткнулися з людиною в балаклаві. Росіянин тримав зброю в руках.

До того ж той самий корабель помітили біля узбережжя Шотландії минулого року під час входу в Морей-Ферт 10 листопада. Саме там базується флот морських патрульних літаків Королівських ВПС.

Офіцер данської контррозвідки розповів журналістам, що Росія готує диверсійні плани на випадок повного конфлікту із Заходом.

Глава норвезької розвідки наголосив розслідувачам, що ця військова програма є дуже важливою для РФ.

Нагадаємо, згідно з секретною доповіддю американської розвідки, Росія намагається перекрити доступ українських військових до інтернету через супутниковий зв'язок Starlink. Мільярдер Ілон Маск надав Києву його з перших днів війни.

Також ми писали, що станом на 18 квітня у Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів. На бойове чергування вийшло чотири ракетоносії.