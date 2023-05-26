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СМИ назвали имя женщины, которая может стать новым генсеком НАТО

26 мая 2023 09:27
- Карина Бовсуновская
Новым генсеком НАТО может стать премьер-министр Дании — СМИ
Премьер-министр Дании Мэтте Фередериксен. Фото: Wikimedia Commons
- Карина Бовсуновская

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен стала претендентом на пост главы НАТО. Ранее она настаивала, что не кандидат.

Об этом сообщает Politico.

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"Вашингтон объявил, что президент Джо Байден примет Фредериксен в следующем месяце, что разожгло разговоры в штаб-квартире НАТО о том, поддержат ли США лидера Дании на посту в НАТО, традиционно принадлежащей европейцу, но нуждающегося в согласии Вашингтона", — говорится в сообщении.

Что об этом известно

Отметим, что в конце сентября нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг должен уйти с должности, потому и раздаются такие разговоры. Однако он может быть руководителем НАТО еще несколько месяцев, если лидеры Альянса не договорятся о замене.

Кроме того, Данию сейчас рассматривают как страну, занимающую в Альянсе среднюю позицию. Она поддерживает Украину, однако не является такой воинственной по сравнению с некоторыми странами НАТО на востоке.

"Я думаю, что она является серьезным кандидатом" , — заверил на условиях анонимности один из западноевропейских дипломатов.

Его поддержал и один из высокопоставленных дипломатов Центральной Европы, отметивший, что кандидатуру Фредериксен серьезно рассматривают ряд больших союзников.

Почему представитель Дании может не стать главой НАТО

В то же время препятствием для премьер-министра Дании может стать то, что она из той страны, которая недавно занимала этот пост, а именно бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО с 2009 по 2014 годы.

"Не все союзники могут быть рады видеть еще одного кандидата от северной страны" , — объяснил западноевропейский дипломат.

Также Дания отстает в оборонных расходах — в 2022 году Копенгаген потратил только 1,38% экономического производства, хотя два процента указаны как желаемый уровень для стран Альянса.

Некоторые официальные лица отмечают, что среди возможных кандидатов есть премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже часто упоминается как претендент.

Возражение главы датского правительства

В свою очередь Фредериксен заявила, что не претендует на должность генерального секретаря НАТО, несмотря на информацию, которую опубликовали СМИ.

Об этом пишет TV2 Nyheder.

"Я премьер-министр Дании и надеюсь оставаться ею" , — заверила она.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО не изменили своей позиции по вступлению Украины в Альянс. Пока идет война — это невозможно.

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