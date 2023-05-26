Новим генсеком НАТО може стати прем'єр-міністерка Данії — ЗМІ

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фередеріксен. Фото: Wikimedia Commons

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен стала претендентом на посаду голови НАТО. Раніше вона наполягала, що не є кандидатом.

Про це повідомляє Politico.

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"Вашингтон оголосив, що президент Джо Байден прийме Фредеріксен наступного місяця, що розпалило балачки в штаб-квартирі НАТО про те, чи підтримають США лідера Данії на посаді в НАТО, яка традиційно належить європейцю, але потребує згоди Вашингтона", — йдеться у повідомленні.

Що про це відомо

Зазначимо, що в кінці вересня теперішній генеральний секретар Єнс Столтенберг має піти з посади, тому й лунають такі розмови. Проте він може бути очільником НАТО ще декілька місяців, якщо лідери Альянсу не домовляться про заміну.

Крім того, Данію зараз розглядають, як країну, яка займає в Альянсі середню позицію. Вона підтримує Україну, проте не є такою войовничою, порівняно з деякими країнами НАТО на сході.

"Я думаю, що вона є серйозним кандидатом", — запевнив на умовах анонімності один із західноєвропейських дипломатів.

Його підтримав і один із високопоставлених дипломатів Центральної Європи, який зазначив, що кандидатуру Фредеріксен серйозно розглядають низка більших союзників.

Чому представниця Данії може не стати очільником НАТО

Водночас перешкодою для прем’єр-міністерки Данії може стати те, що вона з тієї країни, яка нещодавно обіймала цю посаду, а саме колишній прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО з 2009 по 2014 роки.

"Не всі союзники можуть бути раді бачити ще одного кандидата від північної країни", — пояснив західноєвропейський дипломат.

Також Данія відстає у витратах на оборону — у 2022 році Копенгаген витратив тільки 1,38% економічного виробництва, хоча два відсотки зазначено як бажаний рівень для країн Альянсу.

Деякі офіційні особи зазначають, що серед можливих кандидатів є прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас теж часто згадується як претендент.

Заперечення очільниці данського уряду

Своєю чергою Фредеріксен заявила, що не претендує на посаду генерального секретаря НАТО попри інформацію, яку опублікували ЗМІ.

Про це пише TV2 Nyheder.

"Я прем'єр-міністерка Данії і сподіваюсь залишатись нею", — запевнила вона.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО не змінили своєї позиції щодо вступу України до Альянсу. Поки триває війна — це неможливо.