СМИ пишут о 2-миллиардном пакете военной помощи от США: чем он отличается от предыдущих
Соединенные Штаты сегодня, 24 февраля, должны объявить о новом пакете в военной помощи Украине. Общая стоимость этого пакета составляет два миллиарда долларов.
Об этом сообщает издание CNN.
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Новый пакет помощи
Сегодня, 24 февраля, к годовщине начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты Америки должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.
Общая стоимость этого пакета составит 2 миллиарда долларов США.
Что входит в пакет
Украина, согласно данным о новой помощи, получит от Соединенных Штатов:
- ракеты для HIMARS;
- 155-миллиметровые артиллерийские снаряды;
- несколько типов дронов;
- оборудование для противодействия русским беспилотникам;
- оборудование для разминирования;
- оборудование для защищенной связи.
Кроме того, будет профинансировано обучение украинских воинов и обслуживание военной техники.
Чем новый пакет помощи особенный
Новая помощь в формате USAI будет поставляться Украине не непосредственно из оружейных составов. Это вооружение и боеприпасы будут по специальным контрактам производиться на военных заводах в США.
С одной стороны, это занимает больше времени для передачи Украине, с другой — это сигнал о долгосрочных обязательствах помогать воюющей стране.
Напомним, в США отметили, что может понадобиться более года, чтобы поставить танки M1 Abrams в Украину, а планы по срокам и тому, как именно они поступят в страну, еще разрабатываются.
Фото: ВВС США