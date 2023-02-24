​​​СМИ пишут о 2-миллиардном пакете военной помощи от США: чем он отличается от предыдущих

Новый пакет помощи сигнализирует о долгосрочной поддержке Украины

Соединенные Штаты сегодня, 24 февраля, должны объявить о новом пакете в военной помощи Украине. Общая стоимость этого пакета составляет два миллиарда долларов.

Об этом сообщает издание CNN.

Новый пакет помощи

Сегодня, 24 февраля, к годовщине начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты Америки должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Общая стоимость этого пакета составит 2 миллиарда долларов США.

Что входит в пакет

Украина, согласно данным о новой помощи, получит от Соединенных Штатов:

ракеты для HIMARS;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды;

несколько типов дронов;

оборудование для противодействия русским беспилотникам;

оборудование для разминирования;

оборудование для защищенной связи.

Кроме того, будет профинансировано обучение украинских воинов и обслуживание военной техники.

Чем новый пакет помощи особенный

Новая помощь в формате USAI будет поставляться Украине не непосредственно из оружейных составов. Это вооружение и боеприпасы будут по специальным контрактам производиться на военных заводах в США.

С одной стороны, это занимает больше времени для передачи Украине, с другой — это сигнал о долгосрочных обязательствах помогать воюющей стране.

Напомним, в США отметили, что может понадобиться более года, чтобы поставить танки M1 Abrams в Украину, а планы по срокам и тому, как именно они поступят в страну, еще разрабатываются.

Фото: ВВС США