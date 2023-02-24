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​​​​​​​ЗМІ пишуть про 2-мільярдний пакет військової допомоги від США: чим він відрізняється від попередніх

24 лютого 2023 08:48
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Новий пакет допомоги сигналізує про довгострокову підтримку України
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Сполучені Штати сьогодні, 24 лютого, мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Загальна вартість цього пакету становить два мільярди доларів.

Про це повідомляє видання CNN.

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Новий пакет допомоги

Сьогодні, 24 лютого, до роковин початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Загальна вартість цього пакету становитиме 2 мільярди доларів США.

Що входить у пакет

Україна, згідно із даними про нову допомогу, отримає від Сполучених Штатів:

  • ракети для HIMARS;
  • 155-міліметрові артилерійські снаряди;
  • кілька типів дронів;
  • обладнання для протидії російським безпілотникам;
  • обладнання для розмінування;
  • обладнання для захищеного зв’язку.

Крім того, буде профінансоване навчання українських воїнів та обслуговування військової техніки.

Чим новий пакет допомоги особливий

Нова допомога у форматі USAI постачатиметься Україні не безпосередньо зі складів зброї. Це озброєння і боєприпаси будуть за спеціальними контрактами виготовлятися на воєнних заводах в США.

З одного боку, це займає більше часу до передачі Україні, з іншого — це сигнал про довгострокові зобов’язанням допомагати воюючій країні.

Нагадаємо, у США зазначили, що може знадобитися понад рік, щоб поставити танки M1 Abrams в Україну, а плани щодо термінів і того, як саме вони надійдуть в країну, ще розробляють.

Фото: ВПС США

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