​​​​​​​ЗМІ пишуть про 2-мільярдний пакет військової допомоги від США: чим він відрізняється від попередніх

Новий пакет допомоги сигналізує про довгострокову підтримку України

Сполучені Штати сьогодні, 24 лютого, мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Загальна вартість цього пакету становить два мільярди доларів.

Про це повідомляє видання CNN.

Новий пакет допомоги

Сьогодні, 24 лютого, до роковин початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Загальна вартість цього пакету становитиме 2 мільярди доларів США.

Що входить у пакет

Україна, згідно із даними про нову допомогу, отримає від Сполучених Штатів:

ракети для HIMARS;

155-міліметрові артилерійські снаряди;

кілька типів дронів;

обладнання для протидії російським безпілотникам;

обладнання для розмінування;

обладнання для захищеного зв’язку.

Крім того, буде профінансоване навчання українських воїнів та обслуговування військової техніки.

Чим новий пакет допомоги особливий

Нова допомога у форматі USAI постачатиметься Україні не безпосередньо зі складів зброї. Це озброєння і боєприпаси будуть за спеціальними контрактами виготовлятися на воєнних заводах в США.

З одного боку, це займає більше часу до передачі Україні, з іншого — це сигнал про довгострокові зобов’язанням допомагати воюючій країні.

Нагадаємо, у США зазначили, що може знадобитися понад рік, щоб поставити танки M1 Abrams в Україну, а плани щодо термінів і того, як саме вони надійдуть в країну, ще розробляють.

Фото: ВПС США