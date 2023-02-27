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СМИ показали спутниковый снимок российского самолета на аэродроме в Беларуси, где произошли взрывы

27 февраля 2023 17:36
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы на аэродроме в Беларуси: спутниковый снимок российского самолета
Фото самолета А-50, сделанное на белорусском аэродроме в феврале этого года
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

С помощью сервиса Planet.com белорусские СМИ получили спутниковый снимок и координаты местонахождения на аэродроме российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Вероятно, именно этот самолет вчера, 26 февраля, был взорван.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

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Что видно на снимке

На снимке, сделанном 19 февраля 2023, видно, где мог находиться самолет в момент инцидента. Он был на этом месте в последний раз. Это видно на снимках, сделанных 14 и 9 февраля этого года.

Этот А-50 проводил разведку украинской территории. Именно А-50 наводил "Кинжалы" на объекты, которые они обстреливали.

российский самолет А-50 до взрыва спутниковый снимок

На спутниковом снимке также видно ориентировочное расположение российских самолетов, истребителей МИГ-31К. Они способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые могут поражать цели в Украине, а также на расстоянии до 2000 км.

Эти самолеты постоянно несут дежурство вдоль белорусско-украинской границы. Почти каждый раз, когда эти самолеты взлетают, во многих областях Украины вводится режим воздушной тревоги.

Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", который находится вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

Также стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. В результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя.

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