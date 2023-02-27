Взрывы на аэродроме в Беларуси: спутниковый снимок российского самолета

Фото самолета А-50, сделанное на белорусском аэродроме в феврале этого года

С помощью сервиса Planet.com белорусские СМИ получили спутниковый снимок и координаты местонахождения на аэродроме российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Вероятно, именно этот самолет вчера, 26 февраля, был взорван.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Что видно на снимке

На снимке, сделанном 19 февраля 2023, видно, где мог находиться самолет в момент инцидента. Он был на этом месте в последний раз. Это видно на снимках, сделанных 14 и 9 февраля этого года.

Этот А-50 проводил разведку украинской территории. Именно А-50 наводил "Кинжалы" на объекты, которые они обстреливали.

На спутниковом снимке также видно ориентировочное расположение российских самолетов, истребителей МИГ-31К. Они способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые могут поражать цели в Украине, а также на расстоянии до 2000 км.

Эти самолеты постоянно несут дежурство вдоль белорусско-украинской границы. Почти каждый раз, когда эти самолеты взлетают, во многих областях Украины вводится режим воздушной тревоги.

Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", который находится вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

Также стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. В результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя.