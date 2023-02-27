Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ЗМІ показали супутниковий знімок російського літака на аеродромі в Білорусі, де сталися вибухи arrow

ЗМІ показали супутниковий знімок російського літака на аеродромі в Білорусі, де сталися вибухи

27 лютого 2023 17:36
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи на аеродромі у Білорусі: супутниковий знімок російського літака
Фото літака А-50, зроблене на білоруському аеродромі у лютому цього року
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За допомогою сервісу Planet.com білоруські ЗМІ отримали супутниковий знімок і координати місцезнаходження на аеродромі російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Імовірно, саме цей літак вчора, 26 лютого, був підірваний.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода". 

Читайте також:

Що видно на знімку

На знімку, зробленому 19 лютого 2023 року, видно, де міг перебувати літак у момент інциденту. Він був на цьому місці востаннє. Це видно на знімках, зроблених 14 і 9 лютого цього року.

Цей А-50 проводив розвідку української території. Саме А-50 наводив "Кинджали" на об’єкти, які вони обстрілювали. 

російський літак А-50 до вибуху супутниковий знімок

На супутниковому знімку також видно орієнтовне розташування російських літаків, винищувачів МІГ-31К. Вони здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", які можуть вражати цілі в Україні, а також на відстані до 2000 км.

Ці літаки постійно несуть чергування вздовж білорусько-українського кордону. Майже щоразу, коли ці літаки злітають, в багатьох областях України вводиться режим повітряної тривоги. 

Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що розташовується поблизу Мінська, сталося декілька вибухів

Згодом стало відомо, що ціллю атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф. Внаслідок отриманих ушкоджень літак повністю виведено з ладу.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

18:25 Одеський спортсмен став переможцем престижного міжнародного турніру

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

18:24 "Україна має перемогти": Романенко озвучив прогноз на другий рік війни

Новина з фото

18:21 Понад 200 обшуків і 37 затриманих: поліція знешкодила банду наркоторговців у Кривому Розі

18:04 У Києві може статися потужний землетрус магнітудою в 7 балів, — Кендзера

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:57 Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу: "Жінки змінилися, стали меркантильними"

Новина з відео

17:50 Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона

17:45 У ДСНС розповіли, як рятували жінку в Туреччині на дев‘ятий день після катастрофи

17:44 Колишня дружина лідера збірної Італії проведе за ґратами сім років: що вона скоїла

17:44 Голова Укрзалізниці Камишін оголосив про свою відставку

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Новина з відео

17:57 Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу: "Жінки змінилися, стали меркантильними"

Новина з відео

17:50 Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона

Новина з відео

16:59 Гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2

Новина з відео

15:45 Нова "гойда": Охлобистін розповів росіянкам, що вони — грибниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:39 "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва

Новина з відео

15:20 Бій за Крим пройде за новим сценарієм, — Гуменюк

Новина з відео

15:15 З усмішкою на обличчі: майбутній президент Чехії подивився виступ гурту ТНМК

Новина з відео

14:58 "Поб'є рекорди": конструктори "Антонова" розповіли, якою буде нова "Мрія"

Новина з відео

14:48 Jerry Heil анонсувала дует з представником від Польщі на конкурсі "Євробачення-2022"

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Актуальне по темі

None 27 Лютий 17:36

Одеський спортсмен став переможцем престижного міжнародного турніру

None 27 Лютий 18:25

"Україна має перемогти": Романенко озвучив прогноз на другий рік війни

None 27 Лютий 18:21

Понад 200 обшуків і 37 затриманих: поліція знешкодила банду наркоторговців у Кривому Розі

None 27 Лютий 18:04

У Києві може статися потужний землетрус магнітудою в 7 балів, — Кендзера

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB