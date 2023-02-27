Вибухи на аеродромі у Білорусі: супутниковий знімок російського літака

Фото літака А-50, зроблене на білоруському аеродромі у лютому цього року

За допомогою сервісу Planet.com білоруські ЗМІ отримали супутниковий знімок і координати місцезнаходження на аеродромі російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Імовірно, саме цей літак вчора, 26 лютого, був підірваний.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

Що видно на знімку

На знімку, зробленому 19 лютого 2023 року, видно, де міг перебувати літак у момент інциденту. Він був на цьому місці востаннє. Це видно на знімках, зроблених 14 і 9 лютого цього року.

Цей А-50 проводив розвідку української території. Саме А-50 наводив "Кинджали" на об’єкти, які вони обстрілювали.

На супутниковому знімку також видно орієнтовне розташування російських літаків, винищувачів МІГ-31К. Вони здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", які можуть вражати цілі в Україні, а також на відстані до 2000 км.

Ці літаки постійно несуть чергування вздовж білорусько-українського кордону. Майже щоразу, коли ці літаки злітають, в багатьох областях України вводиться режим повітряної тривоги.

Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що розташовується поблизу Мінська, сталося декілька вибухів.

Згодом стало відомо, що ціллю атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф. Внаслідок отриманих ушкоджень літак повністю виведено з ладу.