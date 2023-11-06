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СМИ показали видео, как украинский спецназ отлавливают боевиков ЧВК "Вагнера" в Судане

6 ноября 2023 20:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СМИ показали видео, как украинский спецназ отлавливают боевиков ЧВК "Вагнера" в Судане
Охота на боевиков ЧВК "Вагнера" в Судане. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Издание Kyiv Post обнародовало видео, на котором вероятно показана работа украинского спецназа, преследующего бойцов ЧВК "Вагнер" в Судане. Официальные представители Украины не подтверждали факт использования своих военных подразделений на территории Судана или участие в операциях против лиц, связанных с "Вагнером".

Об этом сообщает Kyiv Post.

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Источник издания, занимающийся вопросами безопасности и обороны в Украине сообщил, что в данный момент в Африке идет операция по нейтрализации "Вагнера", их союзников-террористов и работников российских спецслужб.

Дополнительно источник сообщил Kyiv Post, что на видео зафиксирована операция, которая, предположительно, проводится силами Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины.

Информатор отказался предоставить подробности события, аргументируя это соображениями о сохранении безопасности операции. 

Видео, выполненное в черно-белом инфракрасном спектре, наверняка снято ночью и показывает группу военных, окружающих какое-то здание, при этом внутри здания цели обозначены для наблюдения. 

Напомним, что в ряде российских регионов, включая Пермь и Новосибирск, идет активный набор военнослужащих для новой структуры, связанной с Росгвардией и группой "Вагнера". Руководством этого подразделения занимается Павел Пригожин, сын создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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