ЗМІ показали відео, як український спецназ відловлюють бойовиків ПВК "Вагнера" у Судані

Полювання на бойовиків ПВК "Вагнера" у Судані. Фото: скриншот

Видання Kyiv Post оприлюднило відео, на якому ймовірно показано роботу українського спецпідрозділу, який переслідує бійців ПВК "Вагнер" у Судані. Офіційні представники України не підтверджували факту використання своїх військових підрозділів на території Судану або участі в операціях проти осіб, пов'язаних з "Вагнером".

Про це повідомляє Kyiv Post.

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Джерело видання, яке займається питаннями безпеки та оборони в Україні, повідомило, що наразі в Африці йде операція з нейтралізації "Вагнера", їх союзників-терористів та працівників російських спецслужб.

Додатково джерело повідомило Kyiv Post, що на відео зафіксовано операцію, яка, ймовірно, проводиться силами Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України.

Інформатор відмовився надати подробиці події, аргументуючи це міркуваннями щодо збереження безпеки операції.

Відео, виконане в чорно-білому інфрачервоному спектрі, напевно, знято вночі і показує групу військових, що оточують якусь будівлю, при цьому всередині будівлі цілі позначені для спостереження.

Нагадаємо, що в ряді російських регіонів, включаючи Перм та Новосибірськ, йде активний набір військовослужбовців для нової структури , пов'язаної з Росгвардією та групою "Вагнера". Керівництвом цього підрозділу займається Павло Пригожин, син творця ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.