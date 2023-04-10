СМИ рассказали, кто мог "слить" документы Пентагона о контрнаступлении Украины

Здание Пентагона. Фото: Encyclopedia Britannica

Появившиеся в интернете сверхсекретные военные и разведывательные документы с деталями об украинской армии и подготовке ее контрнаступления заставили американских чиновников заняться поисками источника утечки этих данных. Некоторые западные эксперты по безопасности и официальные лица США подозревают, что "слить" секретные документы мог кто-либо из Соединенных Штатов.

Об этом пишет Reuters.

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Источник утечки данных

Официальные лица говорят, что широкий спектр тем, рассматриваемых в документах, касающихся войны в Украине, Китае, Ближнем Востоке и Африке, свидетельствует о том, что их обнародовал американец, а не союзник.

"Сейчас внимание сосредоточено на том, что это утечка информации в США, поскольку многие документы были только в руках США", — сказал Майкл Малрой, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

Официальные лица США заявили, что расследование находится на начальной стадии, и те, кто его проводит, не исключают возможности того, что за утечкой информации стоят пророссийские элементы, который считается одним из самых серьезных нарушений безопасности со времен слива документов, появившихся на сайте WikiLeaks в 2013 году.

Сомнения относительно подлинности документов

После раскрытия утечки СМИ просмотрели более 50 документов с грифами "Секретно" и "Совершенно секретно", впервые появившихся в прошлом месяце на вебсайтах социальных сетей, начиная с Discord и 4Chan. Хотя некоторые документы были опубликованы недели назад, об их существовании в первый раз сообщила в пятницу New York Times.

Reuters независимо не проверяло подлинность документов. Некоторые данные по оценкам потерь на поле боя с Украины, вероятно, были изменены, чтобы минимизировать потери россии. Непонятно, почему, по крайней мере, один имеет гриф "несекретно", но содержит сверхсекретную информацию. Некоторые документы имеют отметку "NOFORN", то есть их нельзя предоставлять иностранным гражданам.

Двое американских чиновников сообщили, что они не исключают, что документы могли быть подделаны, чтобы ввести следователей в заблуждение по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США.

В одном из документов, датированном 23 февраля с грифом "Секретно", подробно описано, как украинские системы ПВО С-300 будут исчерпаны до 2 мая при нынешнем уровне использования.

Такая тщательно охраняемая информация может быть очень полезна для российских войск, и Украина заявила, что ее президент и чиновники службы безопасности встретились в пятницу, чтобы обсудить способы предотвращения утечки.

Расследование по утечке данных

В воскресенье Пентагон подтвердил, что рассматривает этот вопрос и официально направил в Министерство юстиции с просьбой расследовать инцидент.

В пятницу Министерство юстиции США сообщило, что связалось с Министерством обороны и начало расследование утечки информации. Оно отказалось от дальнейших комментариев.

Официальные лица изучают, какие мотивы были бы у американского чиновника или группы чиновников, чтобы раскрыть такую конфиденциальную информацию, сказал один из чиновников, говоривший с Reuters.

Чиновник сказал, что следователи рассматривают четыре или пять теорий, от недовольного сотрудника до внутренней угрозы, активно хотели подорвать интересы национальной безопасности США.

Что известно об утечке секретных документов

Ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Достоверность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Отмечается, что, по крайней мере, часть данных в документах – касающихся ориентировочных потерь обеих сторон – явно изменена с целью подыграть российской пропаганде. В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов после появления в СМИ якобы засекреченных документов об украинском контрнаступлении заявил, что Украина ожидает информацию от Пентагона по "утечке" данных. Он выразил сомнение, что обнародованные документы являются подлинными.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда он начнется, граждане это увидят.