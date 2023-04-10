ЗМІ розповіли, хто міг "злити" документи Пентагону про контрнаступ України

Будівля Пентагону. Фото: Encyclopedia Britannica

Надсекретні військові та розвідувальні документи, які з’явилися в інтернеті, з деталями про українську армію та підготовку її контрнаступу змусили американських чиновників зайнятися пошуками джерела витоку цих даних. Деякі західні експерти з безпеки та офіційні особи США підозрюють, що "злити" секретні документи міг хтось зі Сполучених Штатів.

Про це пише Reuters.

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Джерело витоку даних

Офіційні особи кажуть, що широкий спектр тем, які розглядаються в документах, які стосуються війни в Україні, Китаї, на Близькому Сході та в Африці, свідчить про те, що їх оприлюднив американець, а не союзник.

"Зараз увага зосереджена на тому, що це витік інформації в США, оскільки багато документів були лише в руках США", — сказав Майкл Малрой, колишній високопоставлений чиновник Пентагону.

Офіційні особи США заявили, що розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводить, не виключають можливості того, що за витоком інформації стоять проросійські елементи, який вважається одним із найсерйозніших порушень безпеки з часів зливу документів, які з’явилися на сайті WikiLeaks у 2013 році.

Сумніви щодо справжності документів

Після розкриття витоку ЗМІ переглянули понад 50 документів із грифами "Секретно" та "Цілком таємно", які вперше з’явилися минулого місяця на вебсайтах соціальних мереж, починаючи з Discord і 4Chan. Хоча деякі документи були опубліковані тижні тому, про їх існування вперше повідомила в п’ятницю New York Times.

Reuters незалежно не перевіряло справжність документів. Деякі дані щодо оцінок втрат на полі бою з України, здається, були змінені, щоб мінімізувати втрати Росії. Незрозуміло, чому принаймні один має гриф "несекретно", але містить надсекретну інформацію. Деякі документи мають позначку NOFORN, тобто їх не можна надавати іноземним громадянам.

Двоє американських чиновників повідомили, що вони не виключають, що документи могли бути підроблені, щоб ввести слідчих в оману щодо їх походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки США.

В одному з документів, датованому 23 лютого з грифом "Секретно", детально описано, як українські системи ППО С-300 будуть вичерпані до 2 травня за нинішнього рівня використання.

Така ретельно охоронювана інформація може бути дуже корисною для російських військ, і Україна заявила, що її президент і високопосадовці служби безпеки зустрілися в п'ятницю, щоб обговорити способи запобігання витоку.

Розслідування щодо витоку даних

У неділю Пентагон підтвердив, що розглядає це питання та офіційно направив до Міністерства юстиції з проханням розслідувати інцидент.

У п'ятницю Міністерство юстиції США повідомило, що зв'язалося з Міністерством оборони та розпочало розслідування витоку інформації. Він відмовився від подальших коментарів.

Офіційні особи вивчають, які мотиви були б у американського чиновника або групи чиновників, щоб розкрити таку конфіденційну інформацію, сказав один із чиновників, який говорив з Reuters.

Чиновник сказав, що слідчі розглядають чотири або п’ять теорій, від невдоволеного співробітника до внутрішньої загрози, яка активно хотіла підірвати інтереси національної безпеки США.

Що відомо про витік секретних документів

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Зазначається, що принаймні частина даних у документах – що стосуються орієнтовних втрат обох сторін – вочевидь змінена з метою підіграти російській пропаганді. В оприлюднених паперах при цьому немає згадок про конкретні плани України.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов після появи у ЗМІ нібито засекречених документів про український контрнаступ заявив, що Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо "витоку" даних. Він висловив сумнів, що оприлюднені документи є справжніми.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.