СМИ рассказали, сколько потенциальных экстремистов из Германии воюют в Украине
Немецкие спецслужбы располагают информацией о по меньшей мере 29 экстремистах и политически мотивированных преступниках, которые ранее покинули страну и сейчас воюют в Украине. Значительная часть из них являются приверженцами правых движений.
Эту информацию в субботу опубликовала газета Neue Osnabrücker Zeitung.
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Подробности
Федеральное ведомство по защите конституции Германии предоставило изданию информацию, что в общей сложности 61 экстремист и политически мотивированный преступник уехал из Германии в зону боевых действий в Украине, но они не обязательно участвовали в боевых операциях.
При этом немецкая спецслужба не раскрывает, на чьей именно стороне воюют экстремисты.
По данным федеральной полиции Германии, 31 человек, который, как считается, выехал в Украину, принадлежит к правым и крайним правым движениям, еще 24 — к "иностранной идеологии или экстремизму".
Остальные, как уточняет издание, сторонники "религиозных и других" идеологий, а один человек — крайней левой идеологии. Около половины из этих 61 человек все еще находятся в Украине.
Напомним, в конце прошлого года в Германии задержали десятки подозреваемых в подготовке государственного переворота. В причастности к подготовке госпереворота подозревают 52 человека.
Фото: Reuters