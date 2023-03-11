СМИ рассказали, сколько потенциальных экстремистов из Германии воюют в Украине

Германия обнародовала данные о своих гражданах, воюющих в Украине

Немецкие спецслужбы располагают информацией о по меньшей мере 29 экстремистах и политически мотивированных преступниках, которые ранее покинули страну и сейчас воюют в Украине. Значительная часть из них являются приверженцами правых движений.

Эту информацию в субботу опубликовала газета Neue Osnabrücker Zeitung.

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Федеральное ведомство по защите конституции Германии предоставило изданию информацию, что в общей сложности 61 экстремист и политически мотивированный преступник уехал из Германии в зону боевых действий в Украине, но они не обязательно участвовали в боевых операциях.

При этом немецкая спецслужба не раскрывает, на чьей именно стороне воюют экстремисты.

По данным федеральной полиции Германии, 31 человек, который, как считается, выехал в Украину, принадлежит к правым и крайним правым движениям, еще 24 — к "иностранной идеологии или экстремизму".

Остальные, как уточняет издание, сторонники "религиозных и других" идеологий, а один человек — крайней левой идеологии. Около половины из этих 61 человек все еще находятся в Украине.

Напомним, в конце прошлого года в Германии задержали десятки подозреваемых в подготовке государственного переворота. В причастности к подготовке госпереворота подозревают 52 человека.

Фото: Reuters