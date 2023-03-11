ЗМІ розповіли, скільки потенційних екстремістів з Німеччини воюють в Україні
Німецькі спецслужби мають інформацію про щонайменше 29 екстремістів і політично вмотивованих злочинців, які раніше залишили країну та зараз воюють в Україні. Значна частина з них є прихильниками правих рухів.
Цю інформацію в суботу опублікувала газета Neue Osnabrücker Zeitung.
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Подробиці
Федеральне відомство із захисту конституції Німеччини надало виданню інформацію, що загалом 61 екстреміст і політично мотивований злочинець виїхав із Німеччини в зону бойових дій в Україні, але вони не обов'язково брали участь у бойових операціях.
При цьому німецька спецслужба не розкриває, на чиєму саме боці воюють екстремісти.
За даними федеральної поліції Німеччини, 31 людина, яка, як вважається, виїхала до України, належить до правих і крайніх правих рухів, ще 24 — до "іноземної ідеології чи екстремізму".
Решта, як уточнює видання, є прихильниками "релігійних та інших" ідеологій, а одна людина — крайньої лівої ідеології. Близько половини з цих 61 людей все ще перебувають в Україні.
Нагадаємо, наприкінці минулого року в Німеччині затримали десятки підозрюваних у підготовці державного перевороту. У причетності до підготовки держперевороту підозрюють 52 людей.
Фото: Reuters