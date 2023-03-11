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ЗМІ розповіли, скільки потенційних екстремістів з Німеччини воюють в Україні

11 березня 2023 18:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Німеччина оприлюднила дані щодо своїх громадян, які воюють в Україні
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Німецькі спецслужби мають інформацію про щонайменше 29 екстремістів і політично вмотивованих злочинців, які раніше залишили країну та зараз воюють в Україні. Значна частина з них є прихильниками правих рухів. 

Цю інформацію в суботу опублікувала газета Neue Osnabrücker Zeitung

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Подробиці

Федеральне відомство із захисту конституції Німеччини надало виданню інформацію, що загалом 61 екстреміст і політично мотивований злочинець виїхав із Німеччини в зону бойових дій в Україні, але вони не обов'язково брали участь у бойових операціях.

При цьому німецька спецслужба не розкриває, на чиєму саме боці воюють екстремісти. 

За даними федеральної поліції Німеччини, 31 людина, яка, як вважається, виїхала до України, належить до правих і крайніх правих рухів, ще 24 — до "іноземної ідеології чи екстремізму".

Решта, як уточнює видання, є прихильниками "релігійних та інших" ідеологій, а одна людина — крайньої лівої ідеології. Близько половини з цих 61 людей все ще перебувають в Україні. 

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Німеччині затримали десятки підозрюваних у підготовці державного перевороту. У причетності до підготовки держперевороту підозрюють 52 людей. 

Фото: Reuters
 

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