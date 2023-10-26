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СМИ выяснили, как ЕС отстает от плана по поставке оружия Украине — цифры впечатляют

26 октября 2023 10:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СМИ выяснили, как ЕС отстает от плана по поставке оружия Украине — цифры впечатляют
Получение оружия от партнеров. Фото: Militarniy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Европейский Союз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта. На данный момент этот план выполнен лишь на 30%.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как ЕС отстает от плана по поставке оружия Украине

Агентство отмечает, что ЕС пообещал предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев. Сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей. Однако прошла уже большая часть времени, а план выполнен всего на 30%.

"Исходя из объема контрактов, подписанных на сегодня, план поставки боеприпасов рискует не достичь своей цели", — считают журналисты.

В то же время США, призванные увеличить собственное производство примерно до 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия. Однако представители Белого дома отказались от комментариев на этот счет.

"Поскольку контрнаступление Украины достигает ограниченного прогресса, а союзники готовятся к длительной войне, поставки боеприпасов, обещанные ЕС, имеют решающее значение для того, чтобы помочь Украине не отставать от производства России. По некоторым оценкам, в следующем году российские заводы поставят 2 миллиона патронов, тогда как Москва также получила поставки из Северной Кореи и продолжает искать снаряды советских времен", — говорится в материале.

Напомним, недавно журналисты также выяснили детали скандалов со снабжением оружия в Украину и кто за это отвечает.

Также мы писали, что аналитики ISW заявили, что оккупанты вынуждены экономить боеприпасы. Внутреннее производство снарядов России, даже учитывая поставки из КНДР, не позволит вести огонь в 2024 году на уровне 2022 года.

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