ЗМІ з'ясували, як ЄС відстає від плану щодо постачання зброї Україні — цифри вражають
Європейський Союз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня. Станом на зараз цей план виконаний лише на 30%.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як ЄС відстає від плану щодо постачання зброї Україні
Агентство зазначає, що ЄС пообіцяв надати Україні мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців. Спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Однак минула вже більша частина часу, а план виконаний лише на 30%.
"Виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогодні, план постачання боєприпасів ризикує не досягнути своєї мети", — вважають журналісти.
Водночас США, які мають на меті збільшити власне виробництво приблизно до 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля. Однак представники Білого дому відмовилися від коментарів з цього приводу.
"Оскільки контрнаступ України досягає обмеженого прогресу, а союзники готуються до тривалої війни, поставки боєприпасів, обіцяні ЄС, мають вирішальне значення для того, щоб допомогти Україні не відставати від виробництва Росії. За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 мільйони патронів, тоді як Москва також отримала поставки з Північної Кореї та продовжує шукати снаряди радянських часів", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, нещодавно журналісти також з'ясували деталі скандалів з постачанням зброї в Україну та хто за це відповідає.
Також ми писали, що аналітики ISW заявили, що окупанти вимушені економити боєприпаси. Внутрішнє виробництво снарядів Росії, навіть враховуючи постачання з КНДР, не дозволить вести вогонь у 2024 році на рівні 2022 року.
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