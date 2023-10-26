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ЗМІ з'ясували, як ЄС відстає від плану щодо постачання зброї Україні — цифри вражають

26 жовтня 2023 10:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗМІ з'ясували, як ЄС відстає від плану щодо постачання зброї Україні — цифри вражають
Отримання зброї від партнерів. Фото: Militarniy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Європейський Союз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня. Станом на зараз цей план виконаний лише на 30%.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як ЄС відстає від плану щодо постачання зброї Україні

Агентство зазначає, що ЄС пообіцяв надати Україні мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців. Спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Однак минула вже більша частина часу, а план виконаний лише на 30%. 

"Виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогодні, план постачання боєприпасів ризикує не досягнути своєї мети", — вважають журналісти.

Водночас США, які мають на меті збільшити власне виробництво приблизно до 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля. Однак представники Білого дому відмовилися від коментарів з цього приводу. 

"Оскільки контрнаступ України досягає обмеженого прогресу, а союзники готуються до тривалої війни, поставки боєприпасів, обіцяні ЄС, мають вирішальне значення для того, щоб допомогти Україні не відставати від виробництва Росії. За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 мільйони патронів, тоді як Москва також отримала поставки з Північної Кореї та продовжує шукати снаряди радянських часів", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, нещодавно журналісти також з'ясували деталі скандалів з постачанням зброї в Україну та хто за це відповідає. 

Також ми писали, що аналітики ISW заявили, що окупанти вимушені економити боєприпаси. Внутрішнє виробництво снарядів Росії, навіть враховуючи постачання з КНДР, не дозволить вести вогонь у 2024 році на рівні 2022 року.

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