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СМИ выяснили, что ЕС еще не согласовал новый пакет санкций против России

24 мая 2023 22:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СМИ выяснили, что ЕС еще не согласовал новый пакет санкций против России
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ЕС еще не согласовали 11 пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Пока не известно, когда европейские лидеры придут к общему решению.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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Что известно

"До сих пор нет соглашения о последнем пакете санкций ЕС в отношении России. Вероятно, это будет обсуждаться, когда послы ЕС снова встретятся в пятницу", — написал журналист.

Он отметил, что есть еще очень много деталей, которые нужно решить.

Напомним, 9 мая во время своего визита в Киев президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила о новом 11 пакете санкций. Они будут направлены на прекращение обхода уже действующих торговых ограничений России и были разработаны "в очень тесном сотрудничестве" со странами "Большой семерки".

Однако ранее СМИ сообщали, что решение об 11 пакете санкций против РФ может затянуться, ведь они будут нацелены на китайские и иранские фирмы и позволят ограничить экспорт в третьи страны за нарушение действующих торговых ограничений.

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