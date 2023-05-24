ЗМІ з'ясували, що ЄС ще не погодив новий пакет санкцій проти Росії

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Фото: google.com

У ЄС ще не погодили 11 пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Наразі не відомо, коли європейські лідери дійдуть до спільного рішення.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Читайте також:

Що відомо

"Досі немає угоди щодо останнього пакету санкцій ЄС щодо Росії. Ймовірно, це буде обговорюватися, коли посли ЄС знову зустрінуться у п’ятницю", — написав журналіст.

Він зазначив, що ще є дуже багато деталей, які потрібно вирішити.

Нагадаємо, 9 травня під час свого візиту до Києва президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про новий 11 пакет санкцій. Вони будуть спрямовані на припинення обходу торгових обмежень Росії, що вже діють, і були розроблені "в дуже тісній співпраці" з країнами "Великої сімки".

Проте раніше ЗМІ повідомляли, що рішення про 11 пакет санкцій проти РФ може затягнутись, адже вони будуть націлені на китайські та іранські фірми та дозволять обмежити експорт до третіх країн за порушення чинних торгових обмежень.