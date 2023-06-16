Нашли тайную подлодку времен Второй мировой войны: 20 лет поисков
У берегов Греции в Эгейском море дайвер нашел затопленную британскую подводную лодку "Триумф", затонувшую в 1942 году во время Второй мировой войны. Он уникален тем, что начал новую эпоху специальных военных операций.
Об этом сообщает Live Science.
Почему затонул "Триумф"
Отмечается, что "Триумф" был найден на глубине 203 м недалеко от мыса Сунион.
"Закрытые люки обломков и втянутый перископ указывают на то, что подлодка ныряла, когда затонула", — рассказал нашедший ее греческий дайвер Костас Токтаридес.
Один из членов поисковой группы отметил, что носовая часть сильно повреждена взрывом. Однако непонятно, был ли он внешним — от глубинной бомбы или морской мины, или внутренним — вызван взрывом одного из собственных торпед подводного корабля.
Что известно о подлодке "Триумф"
Судно было спущено на воду в 1938 году, осуществило более 20 миссий во время Второй мировой войны, в том числе атаки на корабли и подводные лодки стран Оси в Средиземном море.
Самая известная роль "Триумфа" в тайных операциях, в том числе спасения союзных солдат, оказавшихся в ловушке в Северной Африке.
По данным издания, в декабре 1941 года подлодка "Триумф" тайно отплыла в залив Деспотикос на острове Антипарос на Кикладах. Экипаж направил зашифрованное сообщение 30 декабря, в котором сообщалось о высадке команды британской военной разведки, но запланированное спасение британцев так и не произошло, поскольку "Триумф" не появился.
23 января 1942 года подлодку причислили к списку пропавших без вести с 64 членами экипажа на борту. Предполагается, что экипаж погиб во время затопления, поскольку все люки закрыты, а лодка погружалась в глубину.
Напомним, что старинный артефакт — уникальную византийскую амфору — вынесло на одесский пляж Ланжерон. Ученые предполагают, что ее вынесло из подтопленной зоны или из утонувшего корабля.