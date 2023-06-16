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Нашли тайную подлодку времен Второй мировой войны: 20 лет поисков

16 июня 2023 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Нашли тайную подлодку времен Второй мировой войны: 20 лет поисков
Затопленная британская подлодка "Триумф", которую недавно нашли. Фото: protothema.gr
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

У берегов Греции в Эгейском море дайвер нашел затопленную британскую подводную лодку "Триумф", затонувшую в 1942 году во время Второй мировой войны. Он уникален тем, что начал новую эпоху специальных военных операций.

Об этом сообщает Live Science.

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Почему затонул "Триумф"

Отмечается, что "Триумф" был найден на глубине 203 м недалеко от мыса Сунион.

Нос затопленной британской подводной лодки "Триумф", которую недавно нашли. Фото: facebook.com/kostas.thoctarides

"Закрытые люки обломков и втянутый перископ указывают на то, что подлодка ныряла, когда затонула", — рассказал нашедший ее греческий дайвер Костас Токтаридес.

Один из членов поисковой группы отметил, что носовая часть сильно повреждена взрывом. Однако непонятно, был ли он внешним — от глубинной бомбы или морской мины, или внутренним — вызван взрывом одного из собственных торпед подводного корабля.

Обломки затопленной британской подводной лодки "Триумф", которую недавно нашли. Фото: facebook.com/kostas.thoctarides

Что известно о подлодке "Триумф"

Судно было спущено на воду в 1938 году, осуществило более 20 миссий во время Второй мировой войны, в том числе атаки на корабли и подводные лодки стран Оси в Средиземном море.

Самая известная роль "Триумфа" в тайных операциях, в том числе спасения союзных солдат, оказавшихся в ловушке в Северной Африке.

По данным издания, в декабре 1941 года подлодка "Триумф" тайно отплыла в залив Деспотикос на острове Антипарос на Кикладах. Экипаж направил зашифрованное сообщение 30 декабря, в котором сообщалось о высадке команды британской военной разведки, но запланированное спасение британцев так и не произошло, поскольку "Триумф" не появился.

23 января 1942 года подлодку причислили к списку пропавших без вести с 64 членами экипажа на борту. Предполагается, что экипаж погиб во время затопления, поскольку все люки закрыты, а лодка погружалась в глубину.

Напомним, что старинный артефакт — уникальную византийскую амфору — вынесло на одесский пляж Ланжерон. Ученые предполагают, что ее вынесло из подтопленной зоны или из утонувшего корабля.

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