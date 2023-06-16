Знайшли таємний підводний човен часів Другої світової війни: 20 років пошуків

Затоплений британський підводний човен "Тріумф", який нещодавно знайшли. Фото: protothema.gr

Біля берегів Греції в Егейському морі дайвер знайшов затоплений британський підводний човен "Тріумф", що затонув 1942 року під час Другої світової війни. Він унікальний тим, що розпочав нову епоху спеціальних військових операцій.

Про це повідомляє Live Science.

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Зазначається, що "Тріумф" знайшли на глибині 203 м недалеко від мису Суніон.

Ніс затопленого британського підводного човна "Тріумф", який нещодавно знайшли. Фото: facebook.com/kostas.thoctarides

"Закриті люки уламків і втягнутий перископ вказують на те, що підводний човен пірнав, коли затонув", — розповів грецький дайвер Костас Токтарідес, який і знайшов його.

Один із членів пошукової групи зазначив, що носова частина сильно пошкоджена вибухом. Однак не зрозуміло, чи він був зовнішнім — від глибинної бомби чи морської міни, чи внутрішнім — спричинений вибухом однієї з власних торпед підводного корабля.

Уламки затопленого британського підводного човна "Тріумф", який нещодавно знайшли. Фото: facebook.com/kostas.thoctarides

Що відомо про підводний човен "Тріумф"

Судно було спущене на воду 1938 року, здійснило понад 20 місій під час Другої світової війни, зокрема атаки на кораблі та підводні човни країн Осі в Середземному морі.

Найвідомішою є роль "Тріумфу" у таємних операціях, зокрема порятунку союзних солдатів, що опинилися в пастці в Північній Африці.

За даними видання, у грудні 1941 року підводний човен "Тріумф" таємно відплив у затоку Деспотікос на острові Антіпарос на Кікладах. Екіпаж надіслав зашифроване повідомлення 30 грудня, в якому повідомлялося про висадку команди британської військової розвідки, але запланований порятунок британців так і не відбувся, оскільки "Тріумф" не з'явився.

23 січня 1942 року підводний човен зарахували до списку зниклих безвісти з 64 членами екіпажу на борту. Припускається, що екіпаж загинув під час затоплення, оскільки всі люки закриті, а човен занурювався на глибину.

Нагадаємо, що старовинний артефакт — унікальну візантійську амфору — винесло на одеський пляж Ланжерон. Науковці припускають, що її винесло з підтопленої зони чи з потонулого корабля.