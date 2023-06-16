Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Знайшли таємний підводний човен часів Другої світової війни: 20 років пошуків arrow

Знайшли таємний підводний човен часів Другої світової війни: 20 років пошуків

16 червня 2023 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Знайшли таємний підводний човен часів Другої світової війни: 20 років пошуків
Затоплений британський підводний човен "Тріумф", який нещодавно знайшли. Фото: protothema.gr
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Біля берегів Греції в Егейському морі дайвер знайшов затоплений британський підводний човен "Тріумф", що затонув 1942 року під час Другої світової війни. Він унікальний тим, що розпочав нову епоху спеціальних військових операцій.

Про це повідомляє Live Science.

Читайте також:

Чому затонув "Тріумф"

Зазначається, що "Тріумф" знайшли на глибині 203 м недалеко від мису Суніон.

Ніс затопленого британського підводного човна "Тріумф", який нещодавно знайшли. Фото: facebook.com/kostas.thoctarides

"Закриті люки уламків і втягнутий перископ вказують на те, що підводний човен пірнав, коли затонув", — розповів грецький дайвер Костас Токтарідес, який і знайшов його.

Один із членів пошукової групи зазначив, що носова частина сильно пошкоджена вибухом. Однак не зрозуміло, чи він був зовнішнім —  від глибинної бомби чи морської міни, чи внутрішнім — спричинений вибухом однієї з власних торпед підводного корабля.

Уламки затопленого британського підводного човна "Тріумф", який нещодавно знайшли. Фото: facebook.com/kostas.thoctarides

Що відомо про підводний човен "Тріумф"

Судно було спущене на воду 1938 року, здійснило понад 20 місій під час Другої світової війни, зокрема атаки на кораблі та підводні човни країн Осі в Середземному морі.

Найвідомішою є роль "Тріумфу" у таємних операціях, зокрема порятунку союзних солдатів, що опинилися в пастці в Північній Африці.

За даними видання, у грудні 1941 року підводний човен "Тріумф" таємно відплив у затоку Деспотікос на острові Антіпарос на Кікладах. Екіпаж надіслав зашифроване повідомлення 30 грудня, в якому повідомлялося про висадку команди британської військової розвідки, але запланований порятунок британців так і не відбувся, оскільки "Тріумф" не з'явився.

23 січня 1942 року підводний човен зарахували до списку зниклих безвісти з 64 членами екіпажу на борту. Припускається, що екіпаж загинув під час затоплення, оскільки всі люки закриті, а човен занурювався на глибину.

Нагадаємо, що старовинний артефакт — унікальну візантійську амфору — винесло на одеський пляж Ланжерон. Науковці припускають, що її винесло з підтопленої зони чи з потонулого корабля.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB