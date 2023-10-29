Предатель Царев все еще находится в реанимации

Коллаборант Олег Царев. Фото: росСМИ

Коллаборант Олег Царев все еще находится в реанимации после нападения. Его усиленно охраняют.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на друга Олега Царева.

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Друг коллаборанта Александр Чаленко говорит, что если позволит состояние здоровья, то Царева перевезут в Москву.

"Он находится под усиленной охраной ФСБ", — добавил он.

Напомним, утром 27 октября в сети распространялась информация, что предателя Олега Царева нашли с ножевыми ранениями в собственном доме в Крыму. Вскоре родственники Царева подтвердили эту информацию.

Также мы писали, что ночью в дом Царева прибыли автомобили правоохранительных органов и медицинские бригады.

Добавим, предателя Олега Царева, вероятно, могли атаковать именно российские спецслужбы. Такое предположение сделали СМИ, поскольку он получал угрозы от российского пропагандиста Владимира Соловьева.