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Зрадник Царьов досі перебуває в реанімації

29 жовтня 2023 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зрадник Царьов досі перебуває в реанімації
Колаборант Олег Царьов. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колаборант Олег Царьов все ще перебуває в реанімації після нападу. Його посилено охороняють.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на друга Олега Царьова.

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Друг колаборанта Олександр Чаленко каже, якщо дозволить стан здоров'я, то Царьова перевезуть до Москви.

"Він перебуває під посиленою охороною ФСБ", — додав він.

Нагадаємо, вранці 27 жовтня у мережі поширювалася інформація, що нібито зрадника Олега Царьова знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку в Криму. Невдовзі родичі Царьова підтвердили цю інформацію.

Також ми писали, що протягом ночі до будинку Царьова прибули автомобілі правоохоронних органів та медичні бригади. 

Додамо, зрадника Олега Царьова, ймовірно, могли атакувати саме російські спецслужби. Таке припущення зробили ЗМІ, адже він отримував погрози від російського пропагандиста Володимира Соловйова. 

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