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Сделана из человеческой кости: в Мексике археологи откопали жуткую находку

5 сентября 2023 21:37
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Мексике археологи нашли жуткое древнее украшение – фото
Человек, который проводит археологические раскопки. Фото: National Geographic
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В мексиканском городе Паленке археологам удалось найти очень уникальную, но вместе с тем, довольно жуткую вещь. Во время раскопок исследователи обнаружили необычное украшение для носа, которое в древности сделали из кости человека.

Об этом сообщает INAH.

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Уникальная находка

Археологи исследовали часть дворцового комплекса, построенного правителем Пакалей Великий, и нашли там украшение для носа. Оказывается, такую бижутерию обычно одевали правители и жрецы на церемониях, где чествовали бога кукурузы и плодородия Кавиила.

Известно, что это украшение создали из части дистальной части большеберцовой. На ней изображен процесс "общения с богами и предками" и мужчина в головном уборе, сделанный в форме птичьей головы.

Украшение, найденное археологами в Мексике
Украшение, найденное археологами в Мексике. Фото: INAH

Кроме того, на украшении археологи заметили и изображение человеческого черепа, где нет нижней челюсти. По длине это украшение составляет 6,4 сантиметра, по ширине — 5,2 сантиметра. Также находка имеет пятисантиметровую толщину.

Как утверждает директор Археологического проекта Арнольдо Гонсалес Крус, одна из особенностей этой уникальной находки — форма очень вытянутой головы и профиля, который заканчивается заостренной частью.

Украшение, найденное археологами в Мексике
Детальное изображение украшения для носа, обнаруженное учеными в Мексике. Фото: INAH

"Мы считаем, что его использовали для олицетворения божества кукурузы, поскольку одной из характерных черт божества является форма чрезвычайно вытянутой головы и профиль, который заканчивался имитирующим острием колосьев, которые становятся длинными и сужаются по мере роста", — утверждает директор Археологического проекта Арнольдо Гонсалес Крус.

Недавняя находка археологов

Не так давно в городе цивилизации мая Чичен-Ица в Мексике исследователи обнаружили уникальную скульптуру, похожую на атланта.

Скульптура похожа на атланта, которую нашли в Мексике.
Скульптура, похожая на атланта, которую нашли в Мексике. Фото: INAH

"У местных жителей существовала традиция, известная, как Культ сенота. Она включала принесение человеческих жертв богу дождя Чааку. Людей бросали в главный сенот города, расположенный в северной его части. Кроме человеческих жертвоприношений, также возлагали золото, нефритовые украшения и другие драгоценности", — утверждают археологи.

Напомним, мы писали о том, что в Англии исследователи обнаружили захоронение 15-летней девушки.

Раньше мы рассказывали о том, что на Хортице археологи обнаружили уникальные артефакты.

Также мы сообщали о том, что в Каире исследователи обнаружили статую малоизвестного фараона.

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