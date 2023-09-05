У Мексиці археологи знайшли моторошну стародавню прикрасу – фото

Людина, яка проводить археологічні розкопки. Фото: National Geographic

У мексиканському місті Паленці археологам вдалося знайти дуже унікальну, але водночас досить моторошну річ. Під час розкопок дослідники виявили незвичайну прикрасу для носа, яку в давні часи зробити з кістки людини.

Про це повідомляє INAH.

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Унікальна знахідка

Археологи дослідили частину палацового комплексу, який побудував правитель Пакалей Великий, та знайшли там прикрасу для носа. Виявляється, таку біжутерію зазвичай одягали правителі та жерці на церемоніях, де вшановували бога кукурудзи та родючості Кавіїла.

Відомо, що цю прикрасу створили з частини дистальної частини великогомілкової. На ній зображений процес "спілкування з богами та пращурами" та чоловік у головному уборі, який зроблений у формі пташиної голови.

Прикраса, яку археологи знайшли у Мексиці. Фото: INAH

Крім того, на прикрасі археологи помітили й зображення людського черепа, де немає нижньої щелепи. За довжиною ця прикраса становить 6,4 сантиметрів, за шириною — 5,2 сантиметри. Також знахідка має п’ятисантиметрову товщину.

Як стверджує директор Археологічного проєкту Арнольдо Гонсалес Крус, одна з особливостей цієї унікальної знахідки — це форма дуже витягнутої голови та профілю, який закінчується загостреною частиною.

Детальне зображення прикраси для носа, яку вчені виявили у Мексиці. Фото: INAH

"Ми вважаємо, що його використовували для уособлення божества кукурудзи, оскільки однією з характерних рис божества є форма надзвичайно витягнутої голови та профіль, який закінчувався вістрям, яке ніби імітує колосся, яке стає довгим і звужується в міру зростання", — стверджує директор Археологічного проєкту Арнольдо Гонсалес Крус.

Нещодавня знахідка археологів

Не так давно у місті цивілізації мая Чичен-Іца у Мексиці дослідники виявили унікальну скульптуру, яка схожа на атланта.

Скульптура, схожа на атланта, яку знайшли у Мексиці. Фото: INAH

"У місцевих жителів існувала традиція, відома, як Культ сенота. Вона включала принесення людських жертв богу дощу Чааку. Людей кидали в головний сенот міста, розташований у північній його частині. Крім людських жертвопринесень, також покладали золото, нефритові прикраси та інші коштовності", — стверджують археологи.

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