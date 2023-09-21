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ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня, — SkyNews

21 сентября 2023 18:46
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня, — SkyNews
Боєць ЗС Азербайджану в районі Карабаху. Фото: armiya.az
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во время вооружённых столкновений между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе местные власти обвинили азербайджанскую армию в нарушении режима прекращении огня. Хотя недавно правительство президента страны Ильхама Алиева заявляло об условиях провозглашения режима тишины.

Об этом сообщает британский телеканал SkyNews.

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В материале говорится, что стрельбу было слышно в Степанакерте. Однако пока нельзя точно утверждать, действительно ли в этом виноваты азербайджанские войска. Так по данным российского оппозиционного издания "Медуза", некоторые гражданские пытались подъехать к аэропорту, где базируются российские войска. По их утверждению, россияне открыли огонь по гражданским, поскольку российский контингент в Северном Кавказе получил право стрелять на поражение в случае приближения к своей военной инфраструктуре.

По мнению британских журналистов, российские "миротворцы" мало что сделали для обеспечения мира, поскольку Кремль занят войной в Украине, а не кризисами в других местах.

В то же время отношения официальных Москвы и Еревана резко ухудшились. У Армении нет другого мощного союзника, на которого она могла бы рассчитывать, а Баку поддерживает Турция.

Отмечается, что ход событий изменит баланс сил в регионе, где у России, Турции, Ирана и Запада конкурирующие интересы.

Напомним, что ранее в Нагорном Карабахе был убит заместитель командующего российским контингентом, капитан 1 ранга Северного флота РФ Иван Ковган. А американская светская львица Ким Кардашьян обратилась к президенту США Джо Байдену, чтобы тот "повлиял" на Алиева и "остановил геноцид армян".

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