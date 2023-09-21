ЗС Азербайджану порушили режим припинення вогню, — SkyNews

Боєць ЗС Азербайджану в районі Карабаху. Фото: armiya.az

Під час збройних сутичок між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабасі, місцева влада звинуватила азербайджанську армію у порушенні угоди про припинення вогню. Хоча нещодавно уряд президента країни Ільхама Алієва заявляв про умови проголошення режиму тиші.

Про це повідомляє британський телеканал SkyNews.

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Хто насправді стріляв

У матеріалі йдеться, що стрілянину було чути у Степанакерті. Однак наразі не можна достименно стверджувати, чи дійсно в цьому винні азербайджанські війська. Так за даними російського опозиційного видання "Медуза", деякі цивільні намагалися під'їхати до аеропорту, де базуються російські війська. За їхнім ствердженням, росіяни відкрили вогонь по цивільних, оскільки російський контингент у Північному Кавказі отримав право стріляти на враження у разі наближення до своєї військової інфраструктури.

За думкою британських журналістів, російські "миротворці" мало що зробили для забезпечення миру, оскільки Кремль зайнятий війною в Україні, а не кризами в інших місцях.

Водночас відносини офіційних Москви та Єревану різко погіршилися. У Вірменії немає іншого потужного союзника, на якого вона могла б розраховувати, а Баку підтримує Туреччина.

Зазначається, що хід подій змінить баланс сил у регіоні, де у Росії, Туреччини, Ірану та Заходу конкуруючі інтереси.

Нагадаємо, що раніше у Нагірному Карабасі був вбитий заступник командуючого російським контингентом, капітан 1 рангу Північного флоту РФ Іван Ковган. А американська світська левиця Кім Кардаш'ян звернулася до президента США Джо Байдена, аби той "вплинув" на Алієва та "зупинив геноцид вірмен".