ВСУ оттеснили оккупантов от одной из линий Бахмута, — британская разведка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснили российских боевиков от одной из ключевых линий снабжения Бахмута, в результате чего у группы "Вагнер" возникли проблемы с личным составом.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
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Заявление разведки
В сводке разведчиков говорится, что битва за Бахмут продолжается, хотя количество атак со стороны российских войск снизилось по сравнению с предыдущими неделями.
Британская разведка отмечает, что одним из важных успехов ВСУ стало вытеснение российских боевиков группы "Вагнер" с маршрута 0506. Данная дорога является важным маршрутом снабжения для украинских защитников, и группа "Вагнер" находилась ранее на расстоянии нескольких сотен метров от него.
Российские СМИ 26 марта сообщили, что группа "Вагнер" полностью контролирует заводской комплекс АЗОМ к северу от центра Бахмута. Однако, согласно британскому сообщению, данный район, вероятно, по-прежнему оспаривается, как и в течение последних двух недель.
Теперь, когда группа "Вагнер" подтверждает освобождение не менее 5000 преступников, нехватка личного состава мешает наступательным операциям россии в данном секторе.
Ранее британская разведка указывала, что атака российских войск на город Бахмут в Донбассе фактически остановилась из-за истощения российских сил. Это свидетельствует о том, что украинские вооруженные силы продолжают успешно противостоять агрессии и оказывать существенное сопротивление военным действиям россии на своей территории.
Напомним, что оборона Бахмута важна для Украины как с военной, так и с политической точки зрения. Ведь потеря города может привести к давлению по поводу поиска компромисса.