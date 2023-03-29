ВСУ оттеснили оккупантов от одной из линий Бахмута, — британская разведка

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснили российских боевиков от одной из ключевых линий снабжения Бахмута, в результате чего у группы "Вагнер" возникли проблемы с личным составом.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Заявление разведки

В сводке разведчиков говорится, что битва за Бахмут продолжается, хотя количество атак со стороны российских войск снизилось по сравнению с предыдущими неделями.

Британская разведка отмечает, что одним из важных успехов ВСУ стало вытеснение российских боевиков группы "Вагнер" с маршрута 0506. Данная дорога является важным маршрутом снабжения для украинских защитников, и группа "Вагнер" находилась ранее на расстоянии нескольких сотен метров от него.

Российские СМИ 26 марта сообщили, что группа "Вагнер" полностью контролирует заводской комплекс АЗОМ к северу от центра Бахмута. Однако, согласно британскому сообщению, данный район, вероятно, по-прежнему оспаривается, как и в течение последних двух недель.

Теперь, когда группа "Вагнер" подтверждает освобождение не менее 5000 преступников, нехватка личного состава мешает наступательным операциям россии в данном секторе.

Ранее британская разведка указывала, что атака российских войск на город Бахмут в Донбассе фактически остановилась из-за истощения российских сил. Это свидетельствует о том, что украинские вооруженные силы продолжают успешно противостоять агрессии и оказывать существенное сопротивление военным действиям россии на своей территории.

Напомним, что оборона Бахмута важна для Украины как с военной, так и с политической точки зрения. Ведь потеря города может привести к давлению по поводу поиска компромисса.