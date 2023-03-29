ЗСУ відтіснили окупантів від однієї з ліній Бахмута, — британська розвідка

Збройні сили України

Збройні сили України (ЗСУ) відтіснили російських бойовиків від однієї з ключових ліній постачання Бахмута, внаслідок чого у групи "Вагнер" виникли проблеми з особовим складом.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Заява розвідки

У зведенні розвідників йдеться, що битва за Бахмут продовжується, хоча кількість атак з боку російських військ знизилася порівняно з попередніми тижнями.

Британська розвідка зазначає, що одним із важливих успіхів ЗСУ стало витіснення російських бойовиків групи "Вагнер" з маршруту 0506. Ця дорога є важливим маршрутом постачання для українських захисників, і група "Вагнер" знаходилася раніше на відстані кількох сотень метрів від нього.

Російські ЗМІ 26 березня повідомили, що група "Вагнер" повністю контролює заводський комплекс АЗОМ на північ від центру Бахмуту. Проте, згідно з британським повідомленням, цей район, ймовірно, як і раніше, оскаржується, як і протягом останніх двох тижнів.

Тепер, коли група "Вагнер" підтверджує звільнення не менше 5000 злочинців, нестача особового складу заважає наступальним операціям росії у цьому секторі.

Раніше британська розвідка вказувала, що атака російських військ на місто Бахмут на Донбасі фактично зупинилася через виснаження російських сил. Це свідчить про те, що українські збройні сили продовжують успішно протистояти агресії та чинити суттєвий опір військовим діям росії на своїй території.

Нагадаємо, що оборона Бахмута важлива для України як з військової, так і політичної точки зору. Адже втрата міста може призвести до тиску щодо пошуку компромісу.