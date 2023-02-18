Визит Байдена в Польшу: стало известно, о чем он будет говорить в речи

Джон Кирби

Президент США Джо Байден намерен обратиться к президенту российской федерации владимиру путину в рамках своего визита в Польшу, который запланирован на 20 февраля. Также американский президент может выступить с посланием россиянам.

Об этом сказал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга.

Какой будет речь Байдена в Польше

Кирби отметил, что речь американского лидера в Варшаве, запланированная на вечер 21 февраля, безусловно, найдет отклик как среди американцев, так и среди польского народа и других союзников и партнеров США. Кроме того, Байден может выступить с посланием россиянам.

"И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к господину путину, а также к русскому народу", — заявил представитель Белого дома.

Кирби также проинформировал, что по прибытии в Варшаву Байден встретится с президентом Польши Анджем Дудой. Ожидается, что Байден поблагодарит президента Дуду и польский народ за военную и гуманитарную помощь Украине в размере 3,8 миллиарда долларов, а также за прием более 1,5 миллиона украинских беженцев.

Вечером, 21 февраля, Байден выступит в Варшаве с речью, в которой подчеркнет роль США в сплочении мира для поддержки украинцев, защищающих свою свободу и демократию. Американский лидер также еще раз акцентирует внимание на том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Напомним, ранее пресс-служба Белого дома США подтвердила намерения Джо Байдена ехать в Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой с 20 по 22 февраля, чтобы обсудить поддержку Украины и сотрудничество между странами.

Также ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, в ближайшее время посетит Польшу с официальным визитом. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.

Фото: REUTERS