Візит Байдена до Польщі: стало відомо, про що він говоритиме у промові

Джон Кірбі

Президент США Джо Байден має намір звернутися до президента російської федерації володимира путіна в межах свого візиту до Польщі, який запланований на 20 лютого. Також американський президент може виступити з посланням до росіян.

Про це сказав представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

Якою буде промова Байдена у Польщі

Кірбі зазначив, що промова американського лідера у Варшаві, яка запланована на вечір 21 лютого, безумовно, знайде відгук як серед американців, так і серед польського народу та інших союзників та партнерів США. Крім того, Байден може виступити із посланням до росіян.

"І я підозрюю, що ви почуєте, як він звертається до пана путіна, а також до російського народу", — заявив представник Білого дому.

Кірбі також поінформував, що після прибуття до Варшави Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджем Дудою. Очікується, що Байден подякує президенту Дуді та польському народу за військову та гуманітарну допомогу Україні у розмірі 3,8 мільярда доларів, а також за прийом понад 1,5 мільйона українських біженців.

Увечері, 21 лютого, Байден виступить у Варшаві з промовою, в якій наголосить на ролі США у згуртуванні світу задля підтримки українців, які захищають свою свободу та демократію. Американський лідер також ще раз акцентує увагу на тому, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, раніше пресслужба Білого дому США підтвердила наміри Джо Байдена їхати до Польщі. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою з 20 по 22 лютого, аби обговорити підтримку України та співробітництво між країнами.

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, найближчим часом відвідає Польщу з офіційним візитом. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Фото: REUTERS