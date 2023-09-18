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Освобождение Клищиевки, последний день Рош ха-Шана и подготовка пилотов: главные новости 17 сентября

18 сентября 2023 08:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Главные новости на 17 сентября
Украинские воины освободили Клищиевку. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины объявили об окончательном освобождении Клищиевки. Также в этот день завершился праздник хасидов Рош ха-Шан. Кроме того, в Воздушных силах сообщили новые подробности тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.

Новости.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 17 сентября.

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