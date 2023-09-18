Главные новости на 17 сентября

Освобождение Клищиевки, последний день Рош ха-Шана и подготовка пилотов: главные новости 17 сентября
В воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины объявили об окончательном освобождении Клищиевки. Также в этот день завершился праздник хасидов Рош ха-Шан. Кроме того, в Воздушных силах сообщили новые подробности тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.
Новости.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 17 сентября.
ВСУ освободили Клищиевку: официально
В воскресенье, 17 сентября, Силы обороны Украины освободили Клищиевку в Донецкой области. Однако российские враги пытаются вернуть утраченное.
Последний день Рош га-Шана: что происходит в Умани
17 сентября прошел финальный день Рош ха-Шана в Умани. Хасиды праздновали допоздна.
Игнат рассказал, на какой стадии находится процесс обучения украинских пилотов
Процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 набрал обороты и сильно сдвинулся с места. Однако сообщать подробности пока еще рано.
В НАТО заявили, что нужно готовиться к долгой войне в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг заявил, что полномасштабная война России против Украины Война будет продолжаться долго. По его словам, к этому нужно готовиться.
В ISW рассказали о тактическом прорыве Украины в районе Роботиного
За последние несколько недель украинские войска совершили значительный тактический прорыв вдоль участка нынешнего российского оборонительного слоя в районе Роботиного Запорожской области. Они продолжают расширять этот плацдарм.
Больше новостей на сайте Новости.LIVE!