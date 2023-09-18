Главные новости на 17 сентября

Украинские воины освободили Клищиевку. Фото: Скриншот

В воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины объявили об окончательном освобождении Клищиевки. Также в этот день завершился праздник хасидов Рош ха-Шан. Кроме того, в Воздушных силах сообщили новые подробности тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.

Новости.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 17 сентября.

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В воскресенье, 17 сентября, Силы обороны Украины освободили Клищиевку в Донецкой области. Однако российские враги пытаются вернуть утраченное.

Последний день Рош га-Шана: что происходит в Умани

Хасиды в Киеве. Фото: Новости.

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Игнат рассказал, на какой стадии находится процесс обучения украинских пилотов

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Общественное

Процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 набрал обороты и сильно сдвинулся с места. Однако сообщать подробности пока еще рано.

В НАТО заявили, что нужно готовиться к долгой войне в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг заявил, что полномасштабная война России против Украины Война будет продолжаться долго. По его словам, к этому нужно готовиться.

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Украинские военные в Запорожском направлении. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

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