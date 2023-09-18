Головні новини на 17 вересня

Українські воїни визволили Кліщіївку. Фото: Скриншот

У неділю, 17 вересня, Збройні сили України оголосили про остаточне визволення Кліщіївки. Також у цей день завершився свято хасидів Рош га-Шан. Крім того, у Повітряних силах повідомили нові подробиці тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.

Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 17 вересня.

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Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

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