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Звільнення Кліщіївки, останній день Рош га-Шана та підготовка пілотів: головні новини 17 вересня

18 вересня 2023 08:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Головні новини на 17 вересня
Українські воїни визволили Кліщіївку. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У неділю, 17 вересня, Збройні сили України оголосили про остаточне визволення Кліщіївки. Також у цей день завершився свято хасидів Рош га-Шан. Крім того, у Повітряних силах повідомили нові подробиці тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.

Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 17 вересня. 

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