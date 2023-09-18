Головні новини на 17 вересня

Звільнення Кліщіївки, останній день Рош га-Шана та підготовка пілотів: головні новини 17 вересня
У неділю, 17 вересня, Збройні сили України оголосили про остаточне визволення Кліщіївки. Також у цей день завершився свято хасидів Рош га-Шан. Крім того, у Повітряних силах повідомили нові подробиці тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.
Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 17 вересня.
ЗСУ звільнили Кліщіївку: офіційно
У неділю, 17 вересня, Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагаються повернути втрачене.
Останній день Рош га-Шана: що відбувається в Умані
17 вересня відбувся фінальний день Рош га-Шана в Умані. Хасиди святкували допізна.
Ігнат розповів, на якій стадії перебуває процес навчання українських пілотів
Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав обертів і сильно зрушив з місця. Проте повідомляти подробиці наразі ще рано.
У НАТО заявили, що потрібно готуватися до довгої війни в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Солтенберг заявив, що повномасштабна війна Росії проти України Війна триватиме довго. За його словами, до цього потрібно готуватися.
В ISW розповіли про тактичний прорив України у районі Роботиного
За останні декілька тижнів українські війська зробили значний тактичний прорив вздовж ділянки нинішнього російського оборонного шару в районі Роботиного Запорізької області. Вони продовжують розширювати цей плацдарм.
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