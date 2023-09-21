Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Пентагоні відповіли, чи вплине шатдаун у США на опанування українцями F-16 arrow

В Пентагоні відповіли, чи вплине шатдаун у США на опанування українцями F-16

21 вересня 2023 22:04
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Пентагоні відповіли, чи вплине шатдаун у США на опанування українцями F-16
Спікер Пентагону Патрік Райдер. Фото: Міністерство оборони США
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

США хоч і не не нададуть Україні ракети ATACMS, проте навчання українських пілотів на винищувачах F-16 відбудеться. Навіть у випадку припинення роботи американського уряду через затримку щодо ухвалення нового бюджету.

Про це повідомив прессекретар Міністерства оборони США Патрік Райдер. 

Читайте також:

Українських пілотів не зачепить

За словами Райдера, неминучий шатдаун ніяк не відобразиться на українських пілотах. Однак зазначив, що у випадку його оголошення, він вплине на можливості обслуговувального персоналу та інструкторів добиратися на службу під час навчання українців на винищувачах.

Відзначимо, що шатдаун — це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у країні не ухвалено держбюджет. У його час співробітники держструктур працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Нагадаємо, що раніше конгресмени США розглянуть законопроєкт щодо розширення санкцій проти КНДР. А Ентоні Блінкен розповів чи вплинуть корупційні скандали в Україні на підтримку від його держави.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Скільки вартує керувати міністрами: оприлюднено зарплати в Кабінеті Міністрів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз