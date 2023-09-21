В Пентагоні відповіли, чи вплине шатдаун у США на опанування українцями F-16
США хоч і не не нададуть Україні ракети ATACMS, проте навчання українських пілотів на винищувачах F-16 відбудеться. Навіть у випадку припинення роботи американського уряду через затримку щодо ухвалення нового бюджету.
Про це повідомив прессекретар Міністерства оборони США Патрік Райдер.
Українських пілотів не зачепить
За словами Райдера, неминучий шатдаун ніяк не відобразиться на українських пілотах. Однак зазначив, що у випадку його оголошення, він вплине на можливості обслуговувального персоналу та інструкторів добиратися на службу під час навчання українців на винищувачах.
Відзначимо, що шатдаун — це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у країні не ухвалено держбюджет. У його час співробітники держструктур працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.
Нагадаємо, що раніше конгресмени США розглянуть законопроєкт щодо розширення санкцій проти КНДР. А Ентоні Блінкен розповів чи вплинуть корупційні скандали в Україні на підтримку від його держави.