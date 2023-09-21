В Пентагоні відповіли, чи вплине шатдаун у США на опанування українцями F-16

Спікер Пентагону Патрік Райдер. Фото: Міністерство оборони США

США хоч і не не нададуть Україні ракети ATACMS, проте навчання українських пілотів на винищувачах F-16 відбудеться. Навіть у випадку припинення роботи американського уряду через затримку щодо ухвалення нового бюджету.

Про це повідомив прессекретар Міністерства оборони США Патрік Райдер.

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За словами Райдера, неминучий шатдаун ніяк не відобразиться на українських пілотах. Однак зазначив, що у випадку його оголошення, він вплине на можливості обслуговувального персоналу та інструкторів добиратися на службу під час навчання українців на винищувачах.

Відзначимо, що шатдаун — це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у країні не ухвалено держбюджет. У його час співробітники держструктур працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Нагадаємо, що раніше конгресмени США розглянуть законопроєкт щодо розширення санкцій проти КНДР. А Ентоні Блінкен розповів чи вплинуть корупційні скандали в Україні на підтримку від його держави.