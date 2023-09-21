В Пентагоне ответили, повлияет ли шатдаун в США на овладение украинцами F-16

Спикер Пентагона Патрик Райдер. Фото: Министерство обороны США

США хоть и не предоставят Украине ракеты ATACMS, однако обучение украинских пилотов на истребителях F-16 состоится. Даже в случае прекращения работы американского правительства из-за задержки принятия нового бюджета.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

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По словам Райдера, неминуемый шатдаун никак не отразится на украинских пилотах. Однако отметил, что в случае его объявления он повлияет на возможности обслуживающего персонала и инструкторов добираться на службу во время обучения украинцев на истребителях.

Отметим, что шатдаун — это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что в стране не принят госбюджет. В его время сотрудники госструктур работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

Напомним, что ранее конгрессмены США рассмотрят законопроект по расширению санкций против КНДР. А Энтони Блинкен рассказал, повлияют ли коррупционные скандалы в Украине на поддержку от его государства.