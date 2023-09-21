Блінкен розповів, чи вплинуть корупційні скандали в Україні на підтримку США

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: АрміяInform

Державний секретар США вважає, що Україна дуже ефективно використовує грошову допомогу. До того ж звілення з посади міністра оборони Олексія Резнікова свідчить про активну боротьбу з корупцією.

Про це Ентоні Блінкен заявив у інтерв'ю CBS Mornings.

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Ведуча ранкової програми запитала у держсекретаря США, як Блінкен буде переконувати Конгрес виділити 24 мільярди доларів для допомоги Україні, адже нещодавно у Міноборони після чергового скандалу із закупівлями, замінили очільника.

"Сам факт, що президент Зеленський зробив дії, мабуть, для боротьби з випадками корупції, свідчить про те, що українці ставляться до цього серйозно", — відповів Ентоні Блінкен.

Водночас він наголосив, що за тим, на що Україна спрямовує грошову допомогу, уважно слідкують.

"У нас в Україні є групи на місцях, а також інші країни, які роблять те саме, щоб перевірити, чи витрачаються гроші на цілі, для яких ми відправляємо їх на Україну", — пояснив держсекретар США.

До того ж за його словами у Конгресі вражені ефективністю використання коштів.

"Я розмовляв із членами Конгресу, які побували в Україні, і вони бачили, що ми робимо, щоб переконатися, що гроші належним чином враховано. Вони сказали нам, що не бачили нічого такого ефективного в інших місцях", — заявив Блінкен.

Нагадаємо, Блінкен назвав головну мету США в Україні.

Також держсекретар США розповів, шо Україні передадуть активи російських олігархів.