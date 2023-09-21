Блинкен рассказал, повлияют ли коррупционные скандалы в Украине на поддержку США

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: АрмияInform

Государственный секретарь США считает, что Украина очень эффективно использует денежную помощь. К тому же увольнение с должности министра обороны Алексея Резникова свидетельствует об активной борьбе с коррупцией.

Об этом Энтони Блинкен заявил в интервью CBS Mornings.

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Ведущая утренней программы спросила госсекретаря США, как Блинкен будет убеждать Конгресс выделить 24 миллиарда долларов для помощи Украине, ведь недавно у Минобороны после очередного скандала с закупками, заменили главу.

"Сам факт, что президент Зеленский предпринял действия, по-видимому, для борьбы со случаями коррупции, свидетельствует о том, что украинцы относятся к этому серьезно", — ответил Энтони Блинкен.

К тому же он подчеркнул, что за тем, как Украина использует денежную помощь, внимательно следят.

"У нас в Украине есть группы на местах, а также другие страны, которые делают то же самое, чтобы проверить, тратятся ли деньги на цели, для которых мы отправляем их в Украину", — пояснил госсекретарь США.

В то же время, по его словам, в Конгрессе поражены эффективностью использования средств.

"Я разговаривал с побывавшими в Украине членами Конгресса, и они видели, что мы делаем, чтобы убедиться, что деньги должным образом учтены. Они сказали нам, что не видели ничего такого эффективного в других местах", — заявил Блинкен.

Напомним, Блинкен назвал главную цель США в Украине.

Также госсекретарь США рассказал, что Украине передадут активы российских олигархов.