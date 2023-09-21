Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Блинкен рассказал, повлияют ли коррупционные скандалы в Украине на поддержку США arrow

Блинкен рассказал, повлияют ли коррупционные скандалы в Украине на поддержку США

21 сентября 2023 12:34
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Блинкен рассказал, повлияют ли коррупционные скандалы в Украине на поддержку США
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: АрмияInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Государственный секретарь США считает, что Украина очень эффективно использует денежную помощь. К тому же увольнение с должности министра обороны Алексея Резникова свидетельствует об активной борьбе с коррупцией.

Об этом Энтони Блинкен заявил в интервью CBS Mornings.

Читайте также:

Как госсекретарь США оценивает ситуацию с Минобороны Украины

Ведущая утренней программы спросила госсекретаря США, как Блинкен будет убеждать Конгресс выделить 24 миллиарда долларов для помощи Украине, ведь недавно у Минобороны после очередного скандала с закупками, заменили главу.

"Сам факт, что президент Зеленский предпринял действия, по-видимому, для борьбы со случаями коррупции, свидетельствует о том, что украинцы относятся к этому серьезно", — ответил Энтони Блинкен.

К тому же он подчеркнул, что за тем, как Украина использует денежную помощь, внимательно следят.

"У нас в Украине есть группы на местах, а также другие страны, которые делают то же самое, чтобы проверить, тратятся ли деньги на цели, для которых мы отправляем их в Украину", — пояснил госсекретарь США.

В то же время, по его словам, в Конгрессе поражены эффективностью использования средств.

"Я разговаривал с побывавшими в Украине членами Конгресса, и они видели, что мы делаем, чтобы убедиться, что деньги должным образом учтены. Они сказали нам, что не видели ничего такого эффективного в других местах", — заявил Блинкен.

Напомним, Блинкен назвал главную цель США в Украине.

Также госсекретарь США рассказал, что Украине передадут активы российских олигархов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз