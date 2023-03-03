Журнал TIME до свого 100-річчя вніс обкладинку із Зеленським в добірку знакових

Обкладинки журналу TIME

Журнал Time до свого 100-річчя створив добірку знакових обкладинок. До неї внесли першу сторінку номера, де був зображений Володимир Зеленський та "дух України".

Про це йдеться на сайті журналу TIME.

Обкладинка про Україну — одна зі знакових в добірці TIME

Відомо, що 3 березня журналу виповнилося 100 років. За час свого існування Time опублікував понад п’ять тисяч обкладинок.

Знаковими визначили 144 обкладинки. Туди увійшла щонайменше одна за кожен рік існування журналу.

Сторінка грудневого номера журналу теж потрапила в добірку. Обкладинка була присвячена Володимиру Зеленському та "духу України" (The Spirit of Ukraine), яких Time назвав персоною 2022 року.

Крім того, у збірці можна побачити обкладинки з усіма 18 президентами США, видатними спортсменами, музикантами, науковцями.

Нагадаємо, журнал Time присвятив обкладинку українцям, яких окупанти місяць тримали у підвалі. У свіжому номері впливового американського журналу Time вийде стаття про російський концтабір у селі Ягідне Чернігівської області. Фото з підвалу редакція помістила на обкладинку.

Окрім того, українська громадська активістка та правозахисниця Олена Шевченко потрапила до списку "Жінка року 2023" за версією журналу Time разом із одинадцятьма іншими жінками, які "працюють над більш рівноправним світом".