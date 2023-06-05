Акції на підтримку Навального у РФ: понад сто затриманих

Акція на підтримку Олексія Навального. Фото: REUTERS

По всій Росії цієї неділі затримували людей. Все через те, що вони вийшли на акцію, аби підтримати Олексія Навального. Напередодні його команда закликала росіян вийти на мітинги, аби підтримати політика в день народження. Йому виповнилося 47 років.

Станом на вечір неділі було затримано понад 100 чоловік, з яких щонайменше четверо неповнолітніх. Про це повідомляє правозахисний проєкт "ОВД-Інфо".

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Правозахисники повідомляють, що людей хапали пачками, запихували в автозаки, забирали документи та жорстоко лупцювали. Відомо, що найбільше затриманих у Москві та Санкт-Петербурзі.

Новини.LIVE писали, що правоохоронці РФ порушили нову кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального. Закриття процесу Навальний назвав "спробою приховати незаконне обмеження політика у ознайомленні із матеріалами справи".

Нагадаємо, дружину Олексія Навального можуть заарештувати прямо в аеропорту, якщо вона прилетить до Москви. Юлія планує відвідати столицю РФ для участі в процесі у новій кримінальній справі проти її чоловіка.

Їй можуть висунути обвинувачення за тими самими статтями, за якими проходить її чоловік, а саме про створення і фінансування екстремістської спільноти, а також про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності.